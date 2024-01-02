Іранський військовий корабель увійшов у Червоне море, на тлі загроз судноплавству з боку хуситів
Київ • УНН
Іран направив у Червоне море есмінець Alborz. Напередодні військові сили Пентагону потопили три катери хуситів, які здійснили спробу нападу на вантажне судно. Ескалація насильства на стратегічному водному шляху, що з'єднує Європу та Азію, може мати далекосяжні наслідки.
На тлі загострення протистояння між західними країнами та, підтримуваним Тегераном, воєнізованим угрупуванням Хуситів, у Червоне море через протоку Баб-ель-Мандеб, увійшов іранський есмінець Alborz. Про це передає УНН, із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.
Деталі
Ситуація в Червоному морі все більше перетворюється на "брязкання шаблями" між різними державами. Нещодавно Іран відрядив у Червоне море військовий корабель Alborz, - есмінець перетнув Баб-ель-Мандебську протоку і вийшов на жвавий водний шлях, де вже дислокується коаліція на чолі з США.
Есмінець Alborz увійшов у Червоне море через Баб аль-Мандеб, водний шлях, розташований на південній частині Червоного моря та з’єднаний з Аденською затокою в Індійському океані
За словами іранських офіційних осіб, 51-річний корабель, який раніше був проданий шаху Ірану Великобританією, буде здійснювати нагляд за військово-морськими місіями в Індійському, Тихому і Атлантичному океанах.
Цей крок, як пише Politico, додає фактор іранських збройних сил у район все більш нестабільної кризи, яка продовжує розгортатися в Червоному морі і підсилюється війною Ізраїлю та ХАМАС у секторі Газа.
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Контекст
Загострення напруженості у Червоному морі було спровоковане представниками бойової ланки Хуситів з Ємену, які протягом кількох тижнів атакували там торгові вантажні судна.
У грудні США оголосили про міжнародну безпекову операцію під назвою Operation Prosperity Guardian з охорони Червоного моря. Велика Британія розгорнула морський есмінець, як частину коаліції, а Данія заявила, що відправить фрегат для участі в операції.
ЄС погодився приєднатися до зусиль США. Втім, такі країни, як Франція та Іспанія, оголосили, що їхні військові кораблі в регіоні залишатимуться під національним контролем.
Ми зберігаємо французьке командування в цій справі і продовжуємо діяти в рамках самооборони
Цими вихідними, ВМС США випустили дві протикорабельні ракети та потопили три менші човни, які, за словами США, використали хусити для нападу на вантажне судно. Четвертий човен і нападники змогли втекти. За даними хуситів, загинули десять представників Єменського бойового руху.
Тим часом все більше світових компаній відмовляються від цього маршруту, - нещодавно судноплавна компанія Maersk, знову тимчасово, призупинила свої перевезення в районі Червоного моря через атаки. Раніше це зробила судноплавна компанія Hapag-Lloyd.
Судноплавні компанії спрямовують свої судна навколо Африки, замість того, щоб боротися з Червоним морем, але поки що економічний вплив обмежений, хоча явно не нульовий
Доповнення
Іранські державні ЗМІ, повідомляючи про спрямування військового корабля у Червоне море, вказують також, що Тегеран та Хуси об’єднують своє обґрунтування про відповідь лише кораблям, які пов’язані з Ізраїлем, - буцімто, це є підтримкою палестинців у секторі Газа.
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