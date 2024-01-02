Іранський військовий корабель увійшов у Червоне море, на тлі загроз судноплавству з боку хуситів

На тлі загострення протистояння між західними країнами та, підтримуваним Тегераном, воєнізованим угрупуванням Хуситів, у Червоне море через протоку Баб-ель-Мандеб, увійшов іранський есмінець Alborz. Про це передає УНН, із посиланням на іранське інформаційне агентство Tasnim.

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Ситуація в Червоному морі все більше перетворюється на "брязкання шаблями" між різними державами. Нещодавно Іран відрядив у Червоне море військовий корабель Alborz, - есмінець перетнув Баб-ель-Мандебську протоку і вийшов на жвавий водний шлях, де вже дислокується коаліція на чолі з США.

Есмінець Alborz увійшов у Червоне море через Баб аль-Мандеб, водний шлях, розташований на південній частині Червоного моря та з’єднаний з Аденською затокою в Індійському океані – повідомило агентство.

За словами іранських офіційних осіб, 51-річний корабель, який раніше був проданий шаху Ірану Великобританією, буде здійснювати нагляд за військово-морськими місіями в Індійському, Тихому і Атлантичному океанах.

Цей крок, як пише Politico, додає фактор іранських збройних сил у район все більш нестабільної кризи, яка продовжує розгортатися в Червоному морі і підсилюється війною Ізраїлю та ХАМАС у секторі Газа.

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Контекст

Загострення напруженості у Червоному морі було спровоковане представниками бойової ланки Хуситів з Ємену, які протягом кількох тижнів атакували там торгові вантажні судна.

У грудні США оголосили про міжнародну безпекову операцію під назвою Operation Prosperity Guardian з охорони Червоного моря. Велика Британія розгорнула морський есмінець, як частину коаліції, а Данія заявила, що відправить фрегат для участі в операції.

ЄС погодився приєднатися до зусиль США. Втім, такі країни, як Франція та Іспанія, оголосили, що їхні військові кораблі в регіоні залишатимуться під національним контролем.

Ми зберігаємо французьке командування в цій справі і продовжуємо діяти в рамках самооборони - заявив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню французькому телебаченню у вівторок.

Цими вихідними, ВМС США випустили дві протикорабельні ракети та потопили три менші човни, які, за словами США, використали хусити для нападу на вантажне судно. Четвертий човен і нападники змогли втекти. За даними хуситів, загинули десять представників Єменського бойового руху.

Тим часом все більше світових компаній відмовляються від цього маршруту, - нещодавно судноплавна компанія Maersk, знову тимчасово, призупинила свої перевезення в районі Червоного моря через атаки. Раніше це зробила судноплавна компанія Hapag-Lloyd.

Судноплавні компанії спрямовують свої судна навколо Африки, замість того, щоб боротися з Червоним морем, але поки що економічний вплив обмежений, хоча явно не нульовий - написав головний глобальний економіст UBS Wealth Management Пол Донован.

Доповнення

Іранські державні ЗМІ, повідомляючи про спрямування військового корабля у Червоне море, вказують також, що Тегеран та Хуси об’єднують своє обґрунтування про відповідь лише кораблям, які пов’язані з Ізраїлем, - буцімто, це є підтримкою палестинців у секторі Газа.

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