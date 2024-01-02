Саудівська Аравія офіційно стала членом блоку БРІКС
Київ • УНН
Саудівська Аравія офіційно приєдналася до блоку БРІКС, про що було оголошено на саудівському державному телебаченні.
Саудівська Аравія офіційно оголосила, що приєднується до блоку БРІКС. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
У вівторок державне телебачення Саудівської Аравії повідомило, що королівство офіційно приєдналося до блоку країн БРІКС.
Раніше в серпні міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що королівство вивчить деталі до передбачуваної дати вступу 1 січня і ухвалить "відповідне рішення".
Принц Фейсал бін Фархан заявив, що група БРІКС є "вигідним і важливим каналом" для зміцнення економічного співробітництва.
Контекст
Раніше до блоку БРІКС входили Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка.
У серпні 2023 року було оголошено про плани шести держав приєднатися до блоку: Єгипту, Ірану, Саудівської Аравії, ОАЕ, Ефіопії, Ефіопії та Аргентини. Однак наприкінці грудня президент Аргентини Хав'єр Мілей офіційно заявив про те, що Аргентина не стане учасником БРІКС.
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