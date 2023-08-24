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Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, ОАЄ, Єгипет увійдуть до БРІКС - ЗМІ

Аргентина, Іран, Саудівська Аравія, ОАЄ, Єгипет увійдуть до БРІКС - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. БРІКС оголосить про розширення альянсу ще на п'ять країн, з можливістю приєднання шостого члена в найближчі кілька років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Noticias.

Деталі

Переговори про розширення блоку велися протягом останніх кількох місяців. Однак, враховуючи глибокі відмінності між країнами, було вирішено, що лише п'ять лідерів можуть прийняти політичне рішення про те, хто вступить, на яких умовах і за якими критеріями. Джерела серед учасників переговорів БРІКС повідомляють, що Китай полягав на тому, що під час саміту блоку не буде жодних переговорів.

Рішення про розширення блоку почало готуватися у вівторок ввечері, після саміту, на якому були присутні президенти Китаю, росії, Південної Африки, Індії та Бразилії.

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Учасники переговорів зазначають, що розширення дійсно має відбутися, незважаючи на початковий опір з боку Бразилії та Індії. Було також погоджено, що це розширення може включати п'ять або шість країн. За даними видання, нові країни-члени були розподілені географічно і мали по суті політичний характер. Урядам, які вже були членами G20, також надавали перевагу, хоча це не було єдиним критерієм.

До остаточного списку країн увійшли: Саудівська Аравія, Аргентина, Іран, Арабські Емірати і Єгипет. Задля географічного балансу до списку може бути включена ще одна африканська країна.

Крім того, початковий план БРІКС щодо включення Індонезії довелося переглянути після того, як азійська країна заявила, що наразі не має політичної позиції. Джакарта може бути включена в найближчому майбутньому.

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Однією з головних новин є приєднання Ірану, країни, яка перебуває під міжнародним тиском через свої ядерні проекти. Тегеран є великим російським союзником.

володимир путін, російський лідер, не поїхав до Південної Африки через ризик бути заарештованим у зв'язку з обвинувальним актом Міжнародного кримінального суду. Однак він взяв участь у дебатах по відеоконференції, а його міністр закордонних справ сергій лавров був присутній на зустрічі особисто.

Протягом останніх кількох місяців учасники переговорів працювали над різними сценаріями можливого розширення альянсу. Ця ідея була висунута Китаєм у спробі розширити свій вплив, якого побоюються деякі країни блоку, зокрема Бразилія, пише видання.

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