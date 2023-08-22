"Китай і Південна Африка стоять на новій історичній відправній точці": лідер КНР на саміті БРІКС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін, прибувши до Йоганнесбурга для участі в саміті БРІКС, заявив, що КНР та Південна Африка на "новій історичній відправній точці". Про це інформує УНН, посилаючись на AFP.
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"Сьогодні ми стоїмо новій історичній відправній точці, успадковуємо дружбу, поглиблюємо співпрацю та зміцнюємо координцію. Це є спільні прагнення двох країн, а також важливі завдання, покладені на нас часом", - сказав Сі після зустрічі зі своїм колегою Сирілом Рамафосою в Преторії.
Доповнення
У понеділок, 21 серпня, напередодні БРІКС, Сі оприлюднив звернення, у якому зазначив, що підтримує "тісний зв'язок" Рамафосою, і вони разом "досліджують можливості співпраці, розвиваються і протистоять спільним викликам". Він заявив, що країни підтримують координацію з основних міжнародних і регіональних проблем.
Сі підкреслив, що під час зустрічі з президентом ПАР складе план для "нової глави всебічного стратегічного партнерства": "З огляду на глибокі зміни, яких не було протягом століття, міцні китайсько-африканські відносини та продуктивна китайсько-африканська співпраця дадуть новий імпульс глобальному розвитку та забезпечать більшу стабільність у світі".
Крім цього, він повідомив, що працюватиме з африканськими лідерами, щоб "привнести в Африку" більш ефективні ініціативи щодо сталого розвитку, розширити співпрацю в сільському господарстві, виробництві, новій енергетиці та цифровій економіці, а також сприяти економічній інтеграції, індустріалізації та модернізації сільського господарства Африки.
Нагадаємо
Сьогодні, 22 серпня, у Південно-Африканській республіці стартує саміт БРІКС.
Лідери з усього світу почали прибувати до Йоганнесбурга у ПАР на 15-й щорічний саміт БРІКС.