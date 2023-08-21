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Саміт БРІКС: без путіна, але з Сі Цзіньпіном. Що цікавого може бути для України

Саміт БРІКС: без путіна, але з Сі Цзіньпіном. Що цікавого може бути для України

Київ • УНН

 • 2611329 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні, 22 серпня, у Південно-Африканській республіці стартує саміт БРІКС. В МЗС ПАР запевняють, що участь у заході візьмуть лідери більш ніж 40 країн світу, пише УНН.

Без путіна, але з Сі Цзіньпіном

Найбільшою інтригою напередодні саміту було, чи відвідає його особисто російський диктатор путін після того як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Південна Африка підписала установчий документ МКС, Римський статут, і була б зобов’язана підкоритися ордеру на арешт, але уряд давно скаржився на те, що вважає подвійними стандарти суду.

Південна Африка почала процедуру виходу з МКС у 2016 році після суперечки про те, чи слід заарештовувати колишнього президента Судану Омара аль-Башира, який відвідав африканський саміт, коли МКС звинуватив його в геноциді та злочинах проти людяності.

Однак уряд країни нещодавно призупинив цю процедуру через юридичні перешкоди.

У червні президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що питання можливої особистої участі диктатора володимира путіна в саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни.

Але місяць потому влада ПАР офіційно повідомила, що путін не приїде на саміт особисто, а візьме у ньому участь в онлайн-форматі. Російську делегацію буде очолювати голова мзс рф сергій лавров.

За такої ситуації головною дійовою особою саміту стане голова КНР Сі Цзіньпін. І це вже почало проявлятися. Зокрема, західні ЗМІ пишуть про суперечку між Китаєм та Індією. Офіційний Пекін у разі розширення БРІКС хоче, щоб цей союз став потужною політико-економічною силою, і навіть своєрідною альтернативою G7. Натомість офіційний Делі не розділяє такий підхід.

Чим саміт важливий для України

Конкретно українське питання не фігурує серед тем обговорення на саміті. Але для України цікаво, що в ПАР одночасно зберуться лідери трьох країн, які озвучували свої плани завершення війни. Зокрема, свої пропозиції озвучували президенти Бразилії та ПАР Лула да Сілва та Сиріл Рамафоса. Є свій мирний план і у Китаю.

Як мінімум в кулуарах лідери КНР, Бразилії та ПАР будуть обговорювати ситуацію довкола України.

До того ж, у саміті прийматимуть участь країни глобального Півдня. Офіційному Києву важливо, щоб ці країни підтримали саме українську “формулу миру”. А саміт БРІКС може вплинути на позицію уих країн по україському питанню.

Додатково

БРІКС — це міждержавне об’єднання, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південно-Африканська республіка. Було створено у 2006 році під час економічного форуму у петербурзі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Те, що путін не приїде на БРІКС, що говорить про ізоляцію росії — CNN

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