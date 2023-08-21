На саміті БРІКС до союзу, ймовірно, запросять одразу декілька країн - FT

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Видання пише, що 23 країни подали офіційні заявки на вступ до БРІКС. Зокрема, на приєднаннятакож претендують Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія. Інформаційне джерело Financial Times наголошує, що досить малоймовірно те, що до союзу буде запрошено відразу всі 23 країни.

За даними ЗМІ, питання порядку денного не в єдиній валюті, навть попри висхідне домінуванням долара серед країн БРІКС.

Ба більше, виданню відомо, що на тлі дискусії про розширення БРІКС сталася суперечка між Китаєм, який хоче бачити в союзі економічну та політичну силу, та Індією, яка виступає проти цього.

У Пекіні зазначили, що в разі розширення БРІКС на організацію припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

Проте глава МЗС ПАР Наледі Пандор раніше заявляла, що потенційне розширення БРІКС не варто розглядати як антизахідний крок.

Нагадаємо

Глава Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів БРІКС.





