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На саммите БРИКС в союз, вероятно, пригласят сразу несколько стран - FT

На саммите БРИКС в союз, вероятно, пригласят сразу несколько стран - FT

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В ЮАР на саммите БРИКС в союз могут пригласить сразу несколько стран. Однако информация о государствах-кандидатах пока не разглашается. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали 

Издание пишет, что 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. В частности, на присоединение также претендуют Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия. Информационный источник Financial Times отмечает, что весьма маловероятно то, что в союз будут приглашены сразу все 23 страны. 

По данным СМИ, вопрос повестки дня не в единой валюте, даже несмотря на восходящее доминированием доллара среди стран БРИКС.

Более того, изданию известно, что на фоне дискуссии о расширении БРИКС произошёл спор между Китаем, который хочет видеть в союзе экономическую и  политическую силу, и Индией, которая выступает против этого.

В Пекине отметили, что в случае расширения БРИКС на организацию будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7.

Однако глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее заявляла, что потенциальное расширение БРИКС не стоит рассматривать как антизападный шаг. 

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС.



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