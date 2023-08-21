На саммите БРИКС в союз, вероятно, пригласят сразу несколько стран - FT
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В ЮАР на саммите БРИКС в союз могут пригласить сразу несколько стран. Однако информация о государствах-кандидатах пока не разглашается. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Издание пишет, что 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС. В частности, на присоединение также претендуют Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия. Информационный источник Financial Times отмечает, что весьма маловероятно то, что в союз будут приглашены сразу все 23 страны.
По данным СМИ, вопрос повестки дня не в единой валюте, даже несмотря на восходящее доминированием доллара среди стран БРИКС.
Более того, изданию известно, что на фоне дискуссии о расширении БРИКС произошёл спор между Китаем, который хочет видеть в союзе экономическую и политическую силу, и Индией, которая выступает против этого.
В Пекине отметили, что в случае расширения БРИКС на организацию будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7.
Однако глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее заявляла, что потенциальное расширение БРИКС не стоит рассматривать как антизападный шаг.
Напомним
Глава Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС.