Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів БРІКС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Глава Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів БРІКС. Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС КНР, передає УНН.
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«Голова КНР Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів БРІКС і відвідає Південну Африку 21-24 серпня», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що лідери п'яти країн БРІКС - Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки - проводитимуть зустріч у Йоганнесбурзі наступного тижня з 22 серпня.
Російський диктатор володимир путін, якому загрожує міжнародний ордер на арешт у зв'язку з воєнними злочинами в Україні, замість того, щоб бути присутнім особисто, підключиться через відеозв'язок.
Очікується, що розширення блоку матиме важливе місце в порядку денному, оскільки, за даними Південної Африки, близько 40 країн виявили інтерес до приєднання, офіційно або неофіційно. Серед них Саудівська Аравія, Аргентина та Єгипет.
Китай, який прагне розширити свій геополітичний вплив у боротьбі зі Сполученими Штатами, заявив, що «вітає більше однодумців, які приєднаються до «сім'ї БРІКС» найближчим часом».
Доповнення
Reuters повідомляло, що наступного тижня лідери країн БРІКС зустрінуться в Південній Африці, аби обговорити, як перетворити клуб країн, на який припадає чверть світової економіки, на геополітичну силу, що може кинути виклик домінуванню Заходу у світових справах.