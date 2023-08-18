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Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС

Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС

Киев • УНН

 • 903179 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР, передает УНН.

Детали

«Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров БРИКС и посетит Южную Африку 21-24 августа», - говориться в сообщении.

Отмечается, что лидеры пяти стран БРИКС - Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки - будут проводить встречу в Йоханнесбурге на следующей неделе с 22 августа.

Российский диктатор владимир путин, которому грозит международный ордер на арест в связи с военными преступлениями в Украине, вместо того, чтобы присутствовать лично, подключится по видеосвязи.

Ожидается, что расширение блока будет занимать важное место в повестке дня, поскольку, по данным Южной Африки, около 40 стран проявили интерес к присоединению, официально или неофициально. Среди них Саудовская Аравия, Аргентина и Египет.

Китай, стремящийся расширить свое геополитическое влияние в борьбе с Соединенными Штатами, заявил, что «приветствует больше единомышленников, которые присоединятся к «семье БРИКС» в ближайшее время».

Дополнение

Reuters сообщало, что на следующей неделе лидеры стран БРИКС встретятся в Южной Африке, чтобы обсудить, как превратить клуб стран, на который приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, которая может бросить вызов доминированию Запада в мировых делах.

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