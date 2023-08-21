Деталі

Неявка путіна на саміт красномовно говорить про ізоляцію росії – і про звуження горизонтів російського диктатора, зазначає видання.

Видання наголошує, що минулого місяця в офісі Рамафоси заявили, що путін не прийде на зустріч «за взаємною згодою». Його замінить міністр закордонних справ росії сергій лавров, хоча російські державні ЗМІ повідомляють, що путін буде з'являтися по відеозв'язку.

кремль негативно реагує на будь-які натяки на те, що путін ухиляється від саміту БРІКС через ордер МКС.

А сам путін 29 липня заявив журналістам росЗМІ, що не вважає свою присутність у БРІКС “важливішою за мою присутність зараз у росії”.

Доповнення

CNN зазначає, що припускати, що “путіна могли заарештувати на асфальті в Йоганнесбурзі, це магічне мислення”. Адже зрештою, тодішньому президенту Судану Омару аль-Баширу, який був і залишається обвинуваченим у військових злочинах і злочинах проти людяності, пов’язаних із геноцидом у Дарфурі, вдалося уникнути такої долі під час візиту до Південної Африки у 2015 році, виїхавши з країни під час суд розглянув клопотання МКС про його арешт.

Нагадаємо

Цього тижня лідери країн БРІКС зустрінуться в Південній Африці, щоб обговорити, як перетворити незакріплений клуб націй, на який припадає чверть світової економіки, на геополітичну силу, яка може кинути виклик домінуванню Заходу у світових справах.