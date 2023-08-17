Країни БРІКС зустрінуться в Південній Африці, аби зменшити домінування Заход

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Російський диктатор володимир путін, якому висунуто міжнародний ордер на арешт за ймовірні воєнні злочини в Україні, не приєднається до лідерів Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки через розбіжності щодо розширення блоку за рахунок десятків країн «Глобального Півдня», які стоять у черзі на приєднання.

Південно-Африканська Республіка прийме президента Китаю Сі Цзіньпіна, Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді на саміт БРІКС з 22 по 24 серпня.

Головне, що об’єднує країни БРІКС у всьому світі та економіки яких функціонують абсолютно по-різному, – це скептицизм щодо світового порядку, який, на їхню думку, служить інтересам Сполучених Штатів та їх союзників із багатих країн, які просувають міжнародні норми, яких вони дотримуються, але не не завжди поважати.

З’явилося небагато подробиць щодо того, що вони планують обговорити, але очікується, що розширення буде одним із головних у порядку денному, оскільки, згідно з Південною Африкою, близько 40 країн виявили зацікавленість у приєднанні, формально чи неофіційно. Серед них Саудівська Аравія, Аргентина та Єгипет.

Китай, який прагне розширити свій геополітичний вплив у боротьбі зі Сполученими Штатами, хоче швидко розширити БРІКС, тоді як Бразилія чинить опір розширенню , побоюючись, що і без того громіздкий клуб може послабити свою популярність.

Нагадаємо

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи те, що російський диктатор володимир путін не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці, заявив, що саме так і має працювати міжнародне право.