То, что путин не приедет на БРИКС, что говорит об изоляции россии - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российский диктатор владимир путин не приедет на саммит БРИК, что сигнализирует о значительной изоляции россии. Вместо него поедет глава МИД рф сергей лавров, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Неявка путина на саммит красноречиво говорит об изоляции россии – и о сужении горизонтов российского диктатора, отмечает издание.
Издание отмечает, что в прошлом месяце в офисе Рамафосы заявили, что путин не придет на встречу «по взаимному согласию». Его заменит министр иностранных дел россии сергей лавров, хотя российские государственные СМИ сообщают, что путин будет появляться по видеосвязи.
кремль негативно реагирует на любые намеки на то, что путин уклоняется от саммита БРИКС из-за ордера МУС.
А сам путин 29 июля заявил журналистам росСМИ, что не считает свое присутствие в БРИКС “важнее моего присутствия сейчас в россии”.
Дополнение
CNN отмечает, что предполагать, что “путина могли арестовать на асфальте в Йоханнесбурге, это магическое мышление”. Ведь в конце концов, тогдашнему президенту Судана Омару аль-Баширу, который был и остается обвиняемым в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с геноцидом в Дарфуре, удалось избежать такой участи во время визита в Южную Африку в 2015 году, выехав из страны во время рассмотрения судом ходатайства МУС о его аресте.
Напомним
На этой неделе лидеры стран БРИКС встретятся в Южной Африке, чтобы обсудить, как превратить незакрепленный клуб наций, на который приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, которая может бросить вызов доминированию Запада в мировых делах.