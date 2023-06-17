Уряд ПАР розглядає питання особистої участі путіна в саміті БРІКС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Південної Африканської Республіки Сиріл Рамафоса заявив, що питання можливої особистої участі диктатора володимира путіна в саміті БРІКС постійно обговорюється в уряді країни. Про це чиновник наголосив в Києві на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пише УНН.
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"Я також матиму двосторонню зустріч із президентом путіним для того, щоб обговорити саміт БРІКС. Це питання ще обговорює і розглядає наш уряд", - сказав президент ПАР.
"Ми постійно обговорюємо це питання, і я вже наголосив у Південній Африці та на інших платформах, що мені доведеться приймати рішення й оголошувати про те, як відбудеться цей саміт БРІКС", - додав він.
Доповнення
Саміт БРІКС запланований на 22-24 серпня 2023 року. ПАР при цьому ратифікувала Римський статут, а оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна у справі про незаконну депортацію українських дітей, керівництву країни постійно ставлять запитання, чи готові вони виконати вимоги ордера й заарештувати Путіна.
Нагадаємо
Попри міжнародний ордер на арешт, президента росії володимира путіна запросили на саміт країн БРІКС у Південній Африці.