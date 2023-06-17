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Правительство ЮАР рассматривает вопрос личного участия путина в саммите БРИКС

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что вопрос возможного личного участия диктатора владимира путина в саммите БРИКС постоянно обсуждается в правительстве страны. Об этом чиновник подчеркнул в Киеве на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским пишет УНН.

Правительство ЮАР рассматривает вопрос личного участия путина в саммите БРИКС

Цитата 

"Я также буду иметь двустороннюю встречу с президентом путиным для того, чтобы обсудить саммит БРИКС. Этот вопрос еще обсуждает и рассматривает наше правительство", - сказал президент ЮАР.

"Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, и я уже подчеркнул в Южной Африке и на других платформах, что мне придется принимать решение и объявлять о том, как состоится этот саммит БРИКС", - добавил он.

Дополнение 

Саммит БРИКС запланирован на 22-24 августа 2023 года. ЮАР при этом ратифицировала Римский статут, а поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на арест владимира путина по делу о незаконной депортации украинских детей, руководству страны постоянно задают вопросы, готовы ли они выполнить требования ордера и арестовать путина.

Напомним 

Несмотря на международный ордер на арест, президента россии владимира путина пригласили на саммит стран БРИКС в Южной Африке.

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