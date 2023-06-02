путін отримав запрошення на саміт БРІКС в ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Попри міжнародний ордер на арешт, президента росії володимира путіна запросили на саміт країн БРІКС у Південній Африці в серпні, інформує УНН.
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Усі п'ять голів держав БРІКС, а саме Бразилія, росія, Індія, Китай та ПАР отримали запрошення на запланований саміт з 22 по 24 серпня в Йоганнесбурзі, заявила міністр закордонних справ ПАР Наледі Пандор, пише News 24.
Доповнення
Південна Африка розглядає можливість перенесення місця проведення майбутнього саміту лідерів БРІКС до іншої країни.
Уряд розглядає можливість попросити Китай провести зустріч глав держав або як альтернативу сусідній Мозамбік.
Додамо
Цього року саміт має особливо політичний характер: у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт путіна.
Південна Африка, яка підписала статут МКС, буде зобов'язана заарештувати російського президента під час в'їзду до Південної Африки. Досі Південна Африка не виклала свою позицію щодо процедури, якщо путін справді візьме особисту участь.
Південна Африка вже критикувалась у 2015 році, коли відмовилася заарештувати тодішнього президента Судану Омара аль-Башира та екстрадувати його до МКС.