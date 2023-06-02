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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР

путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Несмотря на международный ордер на арест, президента россии владимира путина пригласили на саммит стран БРИКС в Южной Африке в августе, информирует УНН.

Детали

Все пять глав государств БРИКС, а именно Бразилия, россия, Индия, Китай и ЮАР получили приглашения на запланированный саммит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, пишет News 24.

Дополнение

Южная Африка рассматривает возможность переноса места проведения будущего саммита лидеров БРИКС в другую страну.

Правительство рассматривает возможность попросить Китай провести встречу глав государств или в качестве альтернативы соседний Мозамбик.

Добавим

В этом году саммит носит особенно политический характер: в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест путина.

Южная Африка, подписавшая устав МУС, будет обязана арестовать российского президента при въезде в Южную Африку. До сих пор Южная Африка не изложила свою позицию по процедуре, если путин действительно примет личное участие.

Южная Африка уже подвергалась критике в 2015 году, когда отказалась арестовать тогдашнего президента Судана Омара аль-Башира и экстрадировать его в МУС.

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