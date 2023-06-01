ПАР розглядає варіант перенесення саміту БРІКС до Китаю через путіна - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Південна Африканська Республіка обмірковує свої варіанти щодо ордера на арешт президента рф володимира путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС), якщо він прийме запрошення на саміт БРІКС у серпні. Зокрема, говорять про варіант перенесення саміту до Китаю, повідомляє Reuters, пише УНН.
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Південна Африка 25 січня вже запросила путіна на зустріч у Йоганнесбурзі 22-24 серпня лідерів країн БРІКС, куди входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка.
Однак тепер, на підставі ордера, виданого Міжнародний кримінальним судом у березні, член МКС, Південна Африка, теоретично зобов'язана заарештувати путіна.
Тож, тепер ПАР розглядає варіанти. "Твердого рішення не було", - сказав генеральний директор департаменту міжнародних відносин Зейн Дангор, додавши, що міністри, яким доручено цю справу, невдовзі зустрінуться, щоб розглянути звіт із викладом варіантів.
Один із варіантів, який набирає популярності серед південноафриканських офіційних осіб, - це попросити попереднього очільника групи Китай провести саміт, заявив у середу високопосадовець на умовах анонімності.
Однак, високопоставлений російський урядовець різко засудив ідею перенесення саміту до Китаю - заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив у четвер, що повідомлення про перенесення саміту БРІКС із Південної Африки до Китаю є "фейком".
кремль заявив у вівторок, що росія візьме участь на належному рівні.
Нагадаємо
Південна Африка, за повідомленнями, планує змінити законодавство, щоб вирішувати, чи потрібен арешт путіна.