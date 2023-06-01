ЮАР рассматривает вариант переноса саммита БРИКС в Китай из-за путина - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Южно-Африканская Республика обдумывает свои варианты относительно ордера на арест президента рф владимира путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), если он примет приглашение на саммит БРИКС в августе. В частности, говорят о варианте переноса саммита в Китай, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Южная Африка 25 января уже пригласила путина на встречу в Йоханнесбурге 22-24 августа лидеров стран БРИКС, куда входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка.
Однако теперь, на основании ордера, выданного Международный уголовным судом в марте, член МУС, Южная Африка, теоретически обязана арестовать путина.
Так что теперь ЮАР рассматривает варианты. "Твердого решения не было", - сказал генеральный директор департамента международных отношений Зейн Дангор, добавив, что министры, которым поручено это дело, вскоре встретятся, чтобы рассмотреть отчет с изложением вариантов.
Один из вариантов, который набирает популярность среди южноафриканских официальных лиц, - это попросить предыдущего главу группы Китай провести саммит, заявил в среду высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.
Однако, высокопоставленный российский чиновник резко осудил идею переноса саммита в Китай - заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил в четверг, что сообщение о переносе саммита БРИКС из Южной Африки в Китай является "фейком".
кремль заявил во вторник, что россия примет участие на должном уровне.
Напомним
Южная Африка, по сообщениям, планирует изменить законодательство, чтобы решать, нужен ли арест путина.