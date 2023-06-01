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ЮАР рассматривает вариант переноса саммита БРИКС в Китай из-за путина - Reuters

Киев • УНН

 • 376272 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Южно-Африканская Республика обдумывает свои варианты относительно ордера на арест президента рф владимира путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), если он примет приглашение на саммит БРИКС в августе. В частности, говорят о варианте переноса саммита в Китай, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Южная Африка 25 января уже пригласила путина на встречу в Йоханнесбурге 22-24 августа лидеров стран БРИКС, куда входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Однако теперь, на основании ордера, выданного Международный уголовным судом в марте, член МУС, Южная Африка, теоретически обязана арестовать путина.

Так что теперь ЮАР рассматривает варианты. "Твердого решения не было", - сказал генеральный директор департамента международных отношений Зейн Дангор, добавив, что министры, которым поручено это дело, вскоре встретятся, чтобы рассмотреть отчет с изложением вариантов.

Один из вариантов, который набирает популярность среди южноафриканских официальных лиц, - это попросить предыдущего главу группы Китай провести саммит, заявил в среду высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Однако, высокопоставленный российский чиновник резко осудил идею переноса саммита в Китай - заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил в четверг, что сообщение о переносе саммита БРИКС из Южной Африки в Китай является "фейком".

кремль заявил во вторник, что россия примет участие на должном уровне.

Напомним

Южная Африка, по сообщениям, планирует изменить законодательство, чтобы решать, нужен ли арест путина.

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