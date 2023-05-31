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Південна Африка планує змінити законодавство, щоб вирішувати чи потрібен арешт путіна

Південна Африка планує змінити законодавство, щоб вирішувати чи потрібен арешт путіна

Київ • УНН

 • 320832 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Південна Африка планує змінити свої закони, щоб мати право вирішувати, заарештовувати чи ні лідера, який розшукується Міжнародним кримінальним судом (МКС), повідомив ВВС заступник міністра, інформує УНН.

Зауваження пролунали на тлі інтенсивних спекуляцій щодо того, чи підтримає Південна Африка своє запрошення президенту росії відвідати країну в серпні.

Цитата

"У червні ми представимо закон до парламенту", - заявив Обід Бапела, заступник міністра в уряді Південної Африки, у програмі "Година новин" Всесвітньої служби ВВС.

Згідно із законом, Південна Африка "зробить собі винятки щодо того, кого заарештовувати, а кого не заарештовувати", сказав Бапела.

Деталі

Бапела сказав, що Південна Африка також звернулася до МКС із проханням. Це стосується статті 98 Римського статуту, договору, яким було засновано суд у 2002 році.

У той час як у статті 27 йдеться про те, що ніхто не застрахований від судового переслідування з боку МКС, стаття 98 передбачає, що МКС не може просити Південну Африку заарештувати російського лідера, якщо росія не погодиться відмовитися від імунітету путіна від судового переслідування.

Заступник міністра також розкритикував МКС за його "подвійні стандарти", заявивши, що покійний Нельсон Мандела, перший демократично обраний президент Південної Африки, був би розчарований судом з військових злочинів.

"Ми ніколи не думали, що МКС, який у нас є сьогодні, буде таким, яким він є. Вони ніколи не звинувачували Тоні Блера, вони ніколи не звинувачували Джорджа Буша у вбивствах іракців", - сказав він, маючи на увазі колишніх лідерів Великої Британії та США. та їх вторгнення до Іраку 2003 року.

"Мандела сказав би, що нерівність, непослідовність з боку МКС - це проблема".

Бапела також вказав на попередні приклади винятків з міжнародного правосуддя, такі як рішення Великої Британії не екстрадувати генерала Аугусто Піночета у 1998 році.

Колишнього чилійського диктатора було заарештовано в Лондоні на запит іспанського судді за порушення прав людини під час його 17-річного правління, але уряд Великої Британії звільнив його через 16 місяців за порадою медичних експертів, які заявили, що він був нездатний постати перед судом. Він помер удома у 2006 році.

Додамо

Згідно з чинним законодавством ПАР зобов'язана заарештувати путіна, якщо він прибуде на її береги, оскільки країна є членом МКС. Але Південна Африка відмовилася засудити вторгнення росії в Україну, наполягаючи, що хоче залишатися нейтральною.

Основна опозиційна партія ПАР, Демократичний альянс, подала до суду клопотання про примус влади до арешту путіна, якщо він прибуде в країну в серпні.

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