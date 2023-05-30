На Південну Африку подали до суду про примусовий арешт путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Провідна опозиційна партія Південної Африки заявила, що здійснила юридичні дії, щоб змусити уряд заарештувати володимира путіна, якщо російський диктатор візьме участь у запланованому саміті БРІКС. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.
Деталі
Преторія зіткнулася з дипломатичною дилемою після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт путіна, який має відвідати країну для участі у саміті БРІКС у серпні.
У вівторок партія Демократичний альянс заявила, що подала до суду клопотання про те, щоб уряд затримав російського лідера та передав його Міжнародному кримінальному суду, "якщо президент путін ступить до Південної Африки".
"Цей превентивний судовий позов спрямований на те, щоб Південна Африка виконала свої зобов'язання", - йдеться у заяві.
Окружний прокурор вимагатиме "декларативного наказу", щоб уникнути повторення 2015 року, коли Преторія не змогла заарештувати тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира, якого також розшукував МКС.
Доповнення
ПАР, член МКС, що має тісні дипломатичні відносини з москвою, має прийняти у себе саміт блоку Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки (БРІКС).
Представник кремля дмитро пєсков у вівторок відмовився повідомити, чи путін поїде на саміт до Південної Африки.
"росію буде представлено належним чином", - сказав пєсков, додавши, що москва очікує, що її партнери по БРІКС "не керуватимуться незаконними рішеннями", такими як ордер МКС на арешт.
Судовий позов було подано після того, як уряд надав дипломатичний імунітет офіційним особам, які присутні на зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС цього тижня та на саміті глав держав групи у серпні.
"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ ПАР. Їхня видача є "стандартною" процедурою для проведення міжнародних конференцій, йдеться в повідомленні.
Південна Африка відмовилася засудити вторгнення росії в Україну, яке значною мірою ізолювало москву на міжнародній арені, заявивши, що вона хоче залишатися нейтральною і надає перевагу діалогу, щоб покласти край війні.
Раніше цього місяця президент Сиріл Рамафоса заявив, що його країна перебуває під "надзвичайним тиском", щоб обрати сторону у конфлікті, після звинувачень у тому, що країна схиляється у бік кремля.
путін розшукується Міжнародним кримінальним судом у зв'язку із звинуваченнями у незаконній депортації росією українських дітей.