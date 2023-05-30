На Південну Африку подали до суду про примусовий арешт путіна

ukru
29 березня, 17:57 • 274807 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 370448 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 305564 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340430 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 305137 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222042 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206520 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165401 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537715 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175560 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 29762 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 22735 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 17364 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 14226 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 13075 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394939 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537715 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570715 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567686 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467469 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205926 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 370450 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175825 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166669 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137530 перегляди
Актуальне
На Південну Африку подали до суду про примусовий арешт путіна

На Південну Африку подали до суду про примусовий арешт путіна

Київ • УНН

 • 542280 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Провідна опозиційна партія Південної Африки заявила, що здійснила юридичні дії, щоб змусити уряд заарештувати володимира путіна, якщо російський диктатор візьме участь у запланованому саміті БРІКС. Про це УНН інформує з посиланням на AFP.

Деталі

Преторія зіткнулася з дипломатичною дилемою після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт путіна, який має відвідати країну для участі у саміті БРІКС у серпні.

У вівторок партія Демократичний альянс заявила, що подала до суду клопотання про те, щоб уряд затримав російського лідера та передав його Міжнародному кримінальному суду, "якщо президент путін ступить до Південної Африки".

"Цей превентивний судовий позов спрямований на те, щоб Південна Африка виконала свої зобов'язання", - йдеться у заяві.

Окружний прокурор вимагатиме "декларативного наказу", щоб уникнути повторення 2015 року, коли Преторія не змогла заарештувати тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира, якого також розшукував МКС.

Доповнення

ПАР, член МКС, що має тісні дипломатичні відносини з москвою, має прийняти у себе саміт блоку Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки (БРІКС).

Представник кремля дмитро пєсков у вівторок відмовився повідомити, чи путін поїде на саміт до Південної Африки.

"росію буде представлено належним чином", - сказав пєсков, додавши, що москва очікує, що її партнери по БРІКС "не керуватимуться незаконними рішеннями", такими як ордер МКС на арешт.

Судовий позов було подано після того, як уряд надав дипломатичний імунітет офіційним особам, які присутні на зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС цього тижня та на саміті глав держав групи у серпні.

"Ці імунітети не скасовують жодних ордерів, які могли бути видані будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ ПАР. Їхня видача є "стандартною" процедурою для проведення міжнародних конференцій, йдеться в повідомленні.

Південна Африка відмовилася засудити вторгнення росії в Україну, яке значною мірою ізолювало москву на міжнародній арені, заявивши, що вона хоче залишатися нейтральною і надає перевагу діалогу, щоб покласти край війні.

Раніше цього місяця президент Сиріл Рамафоса заявив, що його країна перебуває під "надзвичайним тиском", щоб обрати сторону у конфлікті, після звинувачень у тому, що країна схиляється у бік кремля.

путін розшукується Міжнародним кримінальним судом у зв'язку із звинуваченнями у незаконній депортації росією українських дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76