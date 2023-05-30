ПАР надасть імунітет учасникам зустрічей БРІКС, але він не буде розповсюджуватися на ордери МКС

Деталі

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка, які повинні зустрітися в Кейптауні 1-2 червня.

Також імунітет охоплює саміт глав держав БРІКС, запланований на 22-24 серпня, йдеться в офіційному повідомленні Департаменту міжнародних відносин і співробітництва.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій і самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили у вівторок в міністерстві.

"Імунітети надаються для конференції, а не для конкретних осіб. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає на час проведення конференції", - додали в департаменті міжнародних відносин і співробітництва.

У департаменті також зазначили, що "ці імунітети не скасовують будь-який ордер, який може бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції".

Доповнення

Південна Африка запросила російського диктатора володимира путіна відвідати саміт БРІКС, який відбудеться у серпні.

Нагадаємо

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової за схему депортації українських дітей до росії.

Суд заявив, що "є розумні підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність" за злочини, за їх скоєння безпосередньо разом з іншими та за "нездатність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії".

росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які обвинувачені російські посадові особи мають бути або видані москвою, або заарештовані за межами росії.

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