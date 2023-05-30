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ПАР надасть імунітет учасникам зустрічей БРІКС, але він не буде розповсюджуватися на ордери МКС

ПАР надасть імунітет учасникам зустрічей БРІКС, але він не буде розповсюджуватися на ордери МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Південно-Африканська Республіка заявила, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей офіційних осіб з групи країн БРІКС у зв'язку з підготовкою до зустрічі президента росії володимира путіна на саміті в серпні. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка, які повинні зустрітися в Кейптауні 1-2 червня.

Також імунітет охоплює саміт глав держав БРІКС, запланований на 22-24 серпня, йдеться в офіційному повідомленні Департаменту міжнародних відносин і співробітництва.

"Це стандартне надання імунітетів, яке ми робимо для всіх міжнародних конференцій і самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі", - заявили у вівторок в міністерстві.

"Імунітети надаються для конференції, а не для конкретних осіб. Вони призначені для захисту конференції та її учасників від юрисдикції країни, що приймає на час проведення конференції", - додали в департаменті міжнародних відносин і співробітництва.

У департаменті також зазначили, що "ці імунітети не скасовують будь-який ордер, який може бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції".

Доповнення

Південна Африка запросила російського диктатора володимира путіна відвідати саміт БРІКС, який відбудеться у серпні.

Нагадаємо

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової за схему депортації українських дітей до росії.

Суд заявив, що "є розумні підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність" за злочини, за їх скоєння безпосередньо разом з іншими та за "нездатність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії".

росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які обвинувачені російські посадові особи мають бути або видані москвою, або заарештовані за межами росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія оголосить у розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт путіна

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