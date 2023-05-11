росія оголосить у розшук суддів МКС, які видали ордер на арешт путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Слідчий комітет росії найближчим часом оголосить у розшук суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордер на арешт володимира путіна, та ще однієї посадової особи, заявив у четвер голова слідчого комітету олександр бастрикін, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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«Слідчий комітет тоді дуже швидко порушив кримінальну справу стосовно голови та трьох суддів, які активно вплинули на ухвалення цього рішення. Найближчим часом їх буде оголошено в розшук», — сказав бастрикін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному юридичному форумі.
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17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії та уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової за схему депортації українських дітей до росії.
Суд заявив, що «є розумні підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність» за злочини, за їх скоєння безпосередньо разом з іншими та за «нездатність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії».
росія не є членом МКС. Оскільки суд не проводить заочних судових процесів, будь-які обвинувачені російські посадові особи мають бути або видані москвою, або заарештовані за межами росії.
кремль назвав дії МКС «обурливими та неприйнятними».