россия объявит в розыск судей МУС, которые выдали ордер на арест путина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Следственный комитет россии в ближайшее время объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), которые выдали ордер на арест владимира путина, и еще одного должностного лица, заявил в четверг глава следственного комитета александр бастрыкин, сообщают росСМИ, пишет УНН.
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«Следственный комитет тогда очень быстро возбудил уголовное дело в отношении председателя и трех судей, которые активно повлияли на принятие этого решения. В ближайшее время они будут объявлены в розыск», — сказал бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
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17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии и уполномоченного по правам ребенка марии львовой-беловой за схему депортации украинских детей в россию.
Суд заявил, что «есть разумные основания полагать, что путин несет индивидуальную уголовную ответственность» за преступления, за их совершение непосредственно вместе с другими и за «неспособность осуществлять надлежащий контроль над гражданскими и военными подчиненными, совершившими эти действия».
россия не является членом МУС. Поскольку суд не проводит заочных судебных процессов, любые обвиняемые российские должностные лица должны быть либо выданы москвой, либо арестованы за пределами россии.
кремль назвал действия МУС «возмутительными и неприемлемыми».