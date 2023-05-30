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ЮАР предоставит иммунитет участникам встреч БРИКС, но он не будет распространяться на ордера МУС

ЮАР предоставит иммунитет участникам встреч БРИКС, но он не будет распространяться на ордера МУС

Киев • УНН

 • 450842 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Южно-Африканская Республика заявила, что предоставит дипломатический иммунитет участникам двух встреч официальных лиц из группы стран БРИКС в связи с подготовкой к встрече президента россии владимира путина на саммите в августе. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел стран блока, в который входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, которые должны встретиться в Кейптауне 1-2 июня.

Также иммунитет охватывает саммит глав государств БРИКС, запланированный на 22-24 августа, говорится в официальном сообщении Департамента международных отношений и сотрудничества.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия", - заявили во вторник в министерстве.

"Иммунитеты предоставляются для конференции, а не для конкретных лиц. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции", - добавили в департаменте международных отношений и сотрудничества.

В департаменте также отметили, что "эти иммунитеты не отменяют любой ордер, который может быть выдан любым международным трибуналом против любого участника конференции".

Дополнение

Южная Африка пригласила российского диктатора владимира путина посетить саммит БРИКС, который состоится в августе.

Напомним

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии и уполномоченного по правам ребенка марии львовской-беловой за схему депортации украинских детей в россию.

Суд заявил, что "есть разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность" за преступления, за их совершение непосредственно вместе с другими и за "неспособность осуществлять надлежащий контроль над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти действия".

россия не является членом МУС. Поскольку суд не проводит заочных судебных процессов, любые обвиняемые российские должностные лица должны быть либо выданы москвой, либо арестованы за пределами россии.

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