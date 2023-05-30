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На Южную Африку подали в суд о принудительном аресте путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Ведущая оппозиционная партия Южной Африки заявила, что осуществила юридические действия, чтобы заставить правительство арестовать владимира путина, если российский диктатор примет участие в запланированном саммите БРИКС. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

Претория столкнулась с дипломатической дилеммой после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест путина, который должен посетить страну для участия в саммите БРИКС в августе.

Во вторник партия Демократический альянс заявила, что подала в суд ходатайство о том, чтобы правительство задержало российского лидера и передало его Международному уголовному суду, "если президент путин ступит в Южную Африку".

"Этот превентивный судебный иск направлен на то, чтобы Южная Африка выполнила свои обязательства", — говорится в заявлении.

Окружной прокурор будет требовать "декларативного приказа", чтобы избежать повторения 2015 года, когда Претория не смогла арестовать тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира, которого также разыскивал МУС.

Дополнение

ЮАР, член МУС, имеющая тесные дипломатические отношения с москвой, должна принять у себя саммит блока Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС).

Представитель кремля дмитрий песков во вторник отказался сообщить, поедет ли путин на саммит в Южную Африку.

"россия будет представлена должным образом", — сказал песков, добавив, что москва ожидает, что ее партнеры по БРИКС "не будут руководствоваться незаконными решениями", такими как ордер МУС на арест.

Судебный иск был подан после того, как правительство предоставило дипломатический иммунитет официальным лицам, присутствующим на встрече министров иностранных дел стран БРИКС на этой неделе и на саммите глав государств группы в августе.

"Эти иммунитеты не отменяют никаких ордеров, которые могли быть выданы любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции", — говорится в заявлении министерства иностранных дел ЮАР. Их выдача является "стандартной" процедурой для проведения международных конференций, говорится в сообщении.

Южная Африка отказалась осудить вторжение россии в Украину, которое в значительной степени изолировало москву на международной арене, заявив, что она хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог, чтобы положить конец войне.

Ранее в этом месяце президент Сирил Рамафоса заявил, что его страна находится под "чрезвычайным давлением", чтобы выбрать сторону в конфликте, после обвинений в том, что страна склоняется в сторону кремля.

путин разыскивается Международным уголовным судом в связи с обвинениями в незаконной депортации россией украинских детей.

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