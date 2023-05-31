Южная Африка планирует изменить законодательство, чтобы решать нужен ли арест путина

Замечания прозвучали на фоне интенсивных спекуляций относительно того, поддержит ли Южная Африка свое приглашение президенту россии посетить страну в августе.

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"В июне мы представим закон в парламент", — заявил Обид Бапела, заместитель министра в правительстве Южной Африки, в программе "Час новостей" Всемирной службы ВВС.

Согласно закону, Южная Африка "сделает себе исключения в отношении того, кого арестовывать, а кого не арестовывать", сказал Бапела.

Детали

Бапела сказал, что Южная Африка также обратилась к МУС с просьбой. Это касается статьи 98 Римского статута, договора, которым был основан суд в 2002 году.

В то время как в статье 27 говорится о том, что никто не застрахован от судебного преследования со стороны МУС, статья 98 предусматривает, что МУС не может просить Южную Африку арестовать российского лидера, если россия не согласится отказаться от иммунитета путина от судебного преследования.

Заместитель министра также раскритиковал МУС за его "двойные стандарты", заявив, что покойный Нельсон Мандела, первый демократически избранный президент Южной Африки, был бы разочарован судом по военным преступлениям.

"Мы никогда не думали, что МУС, который у нас есть сегодня, будет таким, каким он есть. Они никогда не обвиняли Тони Блэра, они никогда не обвиняли Джорджа Буша в убийствах иракцев", — сказал он, имея в виду бывших лидеров Великобритании и США и их вторжение в Ирак в 2003 году.

"Мандела сказал бы, что неравенство, непоследовательность со стороны МУС - это проблема".

Бапела также указал на предыдущие примеры исключений из международного правосудия, такие как решение Великобритании не экстрадировать генерала Аугусто Пиночета в 1998 году.

Бывший чилийский диктатор был арестован в Лондоне по запросу испанского судьи за нарушение прав человека во время его 17-летнего правления, но правительство Великобритании освободило его через 16 месяцев по совету медицинских экспертов, которые заявили, что он был неспособен предстать перед судом. Он умер дома в 2006 году.

Добавим

Согласно действующему законодательству ЮАР обязана арестовать путина, если он прибудет на ее берега, поскольку страна является членом МУС. Но Южная Африка отказалась осудить вторжение россии в Украину, настаивая, что хочет оставаться нейтральной.

Основная оппозиционная партия ЮАР, Демократический альянс, подала в суд ходатайство о принуждении властей к аресту путина, если он прибудет в страну в августе.