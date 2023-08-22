"Китай и Южная Африка стоят на новой исторической отправной точке": лидер КНР на саммите БРИКС

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"Сегодня мы стоим новой исторической отправной точке, наследуем дружбу, углубляем сотрудничество и укрепляем координацию. Это общие стремления двух стран, а также важные задачи, возложенные на нас временем", - сказал Си после встречи со своим коллегой Сирилом Рамафосой в Претории.

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В понедельник, 21 августа, накануне БРИКС, Си обнародовал обращение, в котором отметил, что поддерживает "тесную связь" с Рамафосой, и они вместе "исследуют возможности сотрудничества, развиваются и противостоят общим вызовам". Он заявил, что страны поддерживают координацию по основным международным и региональным проблемам.

Си подчеркнул, что во время встречи с президентом ЮАР составит план для "новой главы всестороннего стратегического партнерства": "Учитывая глубокие изменения, которых не было в течение столетия, крепкие китайско-африканские отношения и продуктивное китайско-африканское сотрудничество дадут новый импульс глобальному развитию и обеспечат большую стабильность в мире".

Помимо этого, он сообщил, что будет работать с африканскими лидерами, чтобы "привнести в Африку" более эффективные инициативы по устойчивому развитию, расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, производстве, новой энергетике и цифровой экономике, а также способствовать экономической интеграции, индустриализации и модернизации сельского хозяйства Африки.

Напомним

Сегодня, 22 августа, в Южно-Африканской республике стартует саммит БРИКС.

Лидеры со всего мира начали прибывать в Йоханнесбург в ЮАР на 15-й ежегодный саммит БРИКС.