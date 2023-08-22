На саміт БРІКС почали з'їжджатися учасники: уже прибули лідери Китаю, Бризилії і лавров
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Лідери з усього світу почали прибувати до Йоганнесбурга у ПАР на 15-й щорічний саміт БРІКС, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Серед тих, хто уже прилетів до ПАР у вівторок, були глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, міністр закордонних справ росії сергій лавров, прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго Сама Луконде та президент Малаві Лазарус Чаквера. Президент росії володимир путін не бере участі, уникаючи міжнародного ордеру на арешт через вторгнення москви в Україну.
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Очікується, що лідери країн БРІКС зосередяться на способах зменшення залежності від долара США під час зустрічі, яка розпочнеться у вівторок, повідомила Південна Африка.
Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка на саміті лідерів БРІКС 22-24 серпня також обговорять розширення групи. Китай за підтримки росії та Південної Африки наполягає на прийнятті нових членів до альянсу, розширення, яке, за словами деяких країн БРІКС, допоможе позиціонувати його як противагу "Групі семи", пише видання.