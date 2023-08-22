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На саммит БРИКС начали съезжаться участники: уже прибыли лидеры Китая, Бризилии и лавров

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Лидеры со всего мира начали прибывать в Йоханнесбург в ЮАР на 15-й ежегодный саммит БРИКС, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Среди тех, кто уже прилетел в ЮАР во вторник, были глава Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, министр иностранных дел россии сергей лавров, премьер-министр Демократической Республики Конго Сама Луконде и президент Малави Лазарус Чаквера. Президент россии владимир путин не участвует, избегая международного ордера на арест из-за вторжения москвы в Украину.

Дополнение

Ожидается, что лидеры стран БРИКС сосредоточатся на способах уменьшения зависимости от доллара США во время встречи, которая начнется во вторник, сообщила Южная Африка. 

Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка на саммите лидеров БРИКС 22-24 августа также обсудят расширение группы. Китай при поддержке россии и Южной Африки настаивает на принятии новых членов в альянс, расширение, которое, по словам некоторых стран БРИКС, поможет позиционировать его как противовес "Группе семи", пишет издание.

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