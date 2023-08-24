Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет войдут в БРИКС - СМИ

Детали

Переговоры о расширении блока велись в течение последних нескольких месяцев. Однако, учитывая глубокие различия между странами, было решено, что только пять лидеров могут принять политическое решение о том, кто вступит, на каких условиях и по каким критериям. Источники среди участников переговоров БРИКС сообщают, что Китай настаивал на том, что во время саммита блока не будет никаких переговоров.

Решение о расширении блока начало готовиться во вторник вечером, после саммита, на котором присутствовали президенты Китая, россии, Южной Африки, Индии и Бразилии.

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Участники переговоров отмечают, что расширение действительно должно произойти, несмотря на первоначальное сопротивление со стороны Бразилии и Индии. Было также согласовано, что это расширение может включать пять или шесть стран. По данным издания, новые страны-члены были распределены географически и имели по сути политический характер. Правительствам, которые уже были членами G20, также отдавали предпочтение, хотя это не было единственным критерием.

В окончательный список стран вошли: Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, Арабские Эмираты и Египет. Для географического баланса в список может быть включена еще одна африканская страна.

Кроме того, первоначальный план БРИКС по включению Индонезии пришлось пересмотреть после того, как азиатская страна заявила, что пока не имеет политической позиции. Джакарта может быть включена в ближайшем будущем.

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Одной из главных новостей является присоединение Ирана, страны, которая находится под международным давлением из-за своих ядерных проектов. Тегеран является крупным российским союзником.

Владимир Путин, российский лидер, не поехал в Южную Африку из-за риска быть арестованным в связи с обвинительным актом Международного уголовного суда. Однако он принял участие в дебатах по видеоконференции, а его министр иностранных дел Сергей Лавров присутствовал на встрече лично.

В течение последних нескольких месяцев участники переговоров работали над различными сценариями возможного расширения альянса. Эта идея была выдвинута Китаем в попытке расширить свое влияние, которого опасаются некоторые страны блока, в частности Бразилия, пишет издание.

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