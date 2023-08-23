Саміт BRICS: Сі Цзіньпін зненацька пропустив бізнес-форум, а путін скористався відеовиступами, щоб скаржитись на санкції

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін який прибув у понеділок до Йоганнесбурга для участі в щорічному саміті БРІКС, що об'єднує найбільші економіки, що розвиваються, мав виступити на бізнес-форумі у вівторок у другій половині дня разом із лідерами Індії, Бразилії та ПАР. Однак китайський лідер не з'явився на захід, а офіційний Пекін ніяк не прокоментував подію.

Заздалегідь підготовлений виступ, багатий тонко завуальованими випадами на адресу США, зачитав міністр торгівлі КНР Ван Веньтао. У заяві Сі закликав світ уникнути "занурення в безодню нової холодної війни", пише ВВС.

Не згадуючи безпосередньо США, він заявив, що "якась країна, одержима ідеєю збереження своєї гегемонії, докладає всіх зусиль, щоб завдати шкоди країнам, що розвиваються, і країнам із ринком, що формується".

Кілька годин потому Сі взяв участь у вечері з лідерами ПАР, Бразилії та Індії, а також міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Аналітики зазначають, що, вочевидь, рішення про скасування виступу ухвалили в останню хвилину, оскільки в державних ЗМІ та в соціальних мережах було опубліковано повідомлення офіційного представника МЗС КНР, з яких випливає, що Сі виступив із промовою особисто.

У звіті державного інформаційного агентства Сіньхуа про зустріч не згадувалося ні про відсутність Сі, ні про те, що його промову виголосив Ван, міністр торгівлі.

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Хуа Чуньїн, офіційна представниця Міністерства закордонних справ Китаю, за кілька годин після заходу повідомила у твіттері, що Сі виступив із промовою на церемонії закриття Ділового форуму БРІКС 2023, і виклала фотографію переповненого залу засідань.

Промова Сі була б його першим публічним виступом за кордоном цього року. До ПАР китайський лідер провів за кордоном лише два дні у 2023 році під час візиту до росії.

"Вкрай незвично, коли китайський лідер приїжджає в країну, що приймає багатосторонню зустріч, особливо таку, в яку Китай вкладає значні кошти, і не з'являється на відкритті заходу", - сказала в інтерв'ю CNN керуючий директор Індо-Тихоокеанської програми Німецького фонду Маршалла Бонні Глейзер.

Сі був єдиним лідером БРІКС, який не був присутній на бізнес-форумі. Навіть російський диктатор володимир путін, який не поїхав на саміт через виданий раніше Міжнародним кримінальним судом міжнародний ордер на арешт виступив по відеозв'язку. путін скористався ситуацією, щоб поскаржитися на санкції та виправдовувати війну проти України.

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путін доводив, що світові проблеми, зокрема продовольчі, спричинені, як він сказав, «незаконними санкціями» проти росії, але він замовчав те, що санкції Заходу не поширюються на продовольство, а також не сказав про факт війни, що вже призвела до найбільших жертв і руйнувань у Європі з часів Другої Світової війни, пише Голос Америки.

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Інші чотири країни BRICS: Китай, Бразилія, Індія та Південно-Африканська Республіка (ПАР) відверто не засуджують росію за вторгнення в Україну.

Водночас вони заявляють, що хочуть миру та шанують принципи суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, але при цьому не закликали росію вивести війська з української території, нагадало видання.

Південноафриканські посадовці заявили, що вже зараз понад 40 країн виявили зацікавлення у приєднанні до BRICS і принаймні 20 з них вже подали офіційні заявки.