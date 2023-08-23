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Саммит BRICS: Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум, а путин воспользовался видеовыступлениями, чтобы жаловаться на санкции

Саммит BRICS: Си Цзиньпин неожиданно пропустил бизнес-форум, а путин воспользовался видеовыступлениями, чтобы жаловаться на санкции

Киев • УНН

 • 1226049 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин неожиданно, по неизвестным причинам пропустил бизнес-форум, отправив вместо себя министра торговли, который произнес от его имени речь. А российский диктатор владимир путин воспользовался видеовыступлениями, чтобы пожаловаться на санкции и оправдывал войну против Украины, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Детали

Лидер Китая Си Цзиньпин прибывший в понедельник в Йоханнесбург для участия в ежегодном саммите БРИКС, объединяющем крупнейшие развивающиеся экономики, должен был выступить на бизнес-форуме во вторник во второй половине дня вместе с лидерами Индии, Бразилии и ЮАР. Однако китайский лидер не явился на мероприятие, а официальный Пекин никак не прокомментировал событие.

Заранее подготовленное выступление, изобилующее тонко завуалированными выпадами в адрес США, зачитал министр торговли КНР Ван Вэньтао. В заявлении Си призвал мир избежать "погружения в пучину новой холодной войны", пишет ВВС.

Не упоминая непосредственно США, он заявил, что "какая-то страна, одержимая идеей сохранения своей гегемонии, прилагает все усилия, чтобы нанести вред развивающимся странам и странам с формирующимся рынком".

Несколько часов спустя Си принял участие в ужине с лидерами ЮАР, Бразилии и Индии, а также министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Аналитики отмечают, что, очевидно, решение об отмене выступления было принято в последнюю минуту, поскольку в государственных СМИ и в социальных сетях были опубликованы сообщения официального представителя МИД КНР, из которых следует, что Си выступил с речью лично.

В отчёте государственного информационного агентства Синьхуа о встрече не упоминалось ни об отсутствии Си, ни о том, что его речь произнес Ван, министр торговли.

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Хуа Чуньин, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, через несколько часов после мероприятия сообщила в твиттере, что Си выступил с речью на церемонии закрытия Делового форума БРИКС 2023, и выложила фотографию переполненного зала заседаний.

Речь Си была бы его первым публичным выступлением за рубежом в этом году. До ЮАР китайский лидер провел за границей только два дня в 2023 году во время визита в россию.

"Крайне необычно, когда китайский лидер приезжает в страну, принимающую многостороннюю встречу, особенно такую, в которую Китай вкладывает значительные средства, и не появляется на открытии мероприятия", - сказала в интервью CNN управляющий директор Индо-Тихоокеанской программы Немецкого фонда Маршалла Бонни Глейзер.

Си был единственным лидером БРИКС, который не присутствовал на бизнес-форуме. Даже российский диктатор владимир путин, который не поехал на саммит из-за выданного ранее Международным уголовным судом международного ордера на арест выступил по видеосвязи. путин воспользовался ситуацией, чтобы пожаловаться на санкции и оправдывать войну против Украины.

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путин доказывал, что мировые проблемы, в частности продовольственные, вызваны, как он сказал, «незаконными санкциями» против россии, но он умолчал то, что санкции Запада не распространяются на продовольствие, а также не сказал о факте войны, которая уже привела к самым большим жертвам и разрушениям в Европе со времен Второй мировой войны, пишет Голос Америки.

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Другие четыре страны BRICS: Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) откровенно не осуждают россию за вторжение в Украину.

В то же время они заявляют, что хотят мира и уважают принципы суверенитета и территориальной целостности всех стран, но при этом не призывали россию вывести войска с украинской территории, напомнило издание.

Южноафриканские чиновники заявили, что уже сейчас более 40 стран проявили заинтересованность в присоединении к BRICS и по крайней мере 20 из них уже подали официальные заявки.

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