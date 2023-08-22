Під час саміту БРІКС показали звернення путіна зі зміненим голосом - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. російський диктатор володимир путін виступив на саміті БРІКС з відеозверненням. росЗМІ помітили, що на записі голос путіна був змінений, передає УНН.
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путін виступив із відеозверненням до учасників Ділового форуму БРІКС, який проводиться перед початком саміту об'єднання.
На відео, яке опублікував телеграм-канал журналістів кремлівського диктатора, чутно, що голос путіна у зверненні було змінено. Але причини такої заміни невідомі.
Проте на сайті кремля відео із російським диктатором опубліковано із звичайним його голосом.
Додатково
БРІКС — це міждержавне об’єднання, до якого входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південно-Африканська республіка. Було створено у 2006 році під час економічного форуму у петербурзі.
Нагадаємо
Раніше влада ПАР офіційно повідомила, що путін не приїде на саміт особисто, а візьме у ньому участь в онлайн-форматі. Також російську делегацію буде очолювати голова мзс рф сергій лавров.