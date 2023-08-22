Во время саммита БРИКС показали обращение путина с измененным голосом - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. российский диктатор владимир путин выступил на саммите БРИКС с видеообращением. росСМИ заметили, что на записи голос путина был изменен, передает УНН.
Детали
путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС, который проводится перед началом саммита объединения.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал журналистов кремлевского диктатора, слышно, что голос путина в обращении был изменен. Но причины такой замены неизвестны.
Однако на сайте кремля видео с российским диктатором опубликовано с обычным его голосом.
Дополнительно
БРИКС — это межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Было создано в 2006 году во время экономического форума в Петербурге.
Напомним
Ранее власти ЮАР официально сообщили, что путин не приедет на саммит лично, а примет в нем участие в онлайн-формате. Также российскую делегацию будет возглавлять глава МИДа рф сергей лавров.