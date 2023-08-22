Президент Бразилії Лула заявив, що БРІКС не збирається кидати виклик G7 та США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив у вівторок, що група країн БРІКС не призначена для того, щоб кинути виклик іншим міжнародним коаліціям, таким як G7 або США, а "організувати" так званий Глобальний Південь, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ми не хочемо бути контрапунктом G7, G20 або Сполученим Штатам, - сказав Лула у прямому ефірі в соціальних мережах, беручи участь у саміті БРІКС у Південній Африці. - Ми просто хочемо організуватися".
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Він, як вказано, знову виступив на захист єдиної торгової валюти для країн БРІКС, заявивши, що цей крок буде спрямований не на «відмову» від долара США, а на полегшення торгівлі між країнами, що розвиваються, у їхніх власних валютах.
Він сказав, що підтримує приєднання інших країн до БРІКС, до якої наразі входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка, але з певними умовами, «щоб це не стало Вавилонською вежею».
"Ми хочемо, щоб БРІКС був багатосторонньою інституцією, а не ексклюзивним клубом", - сказав Лула, додавши, що він особливо підтримує приєднання Аргентини до групи.
За словами південноафриканських офіційних осіб, понад 40 країн висловили зацікавленість у приєднанні до БРІКС.
Нагадаємо
Сьогодні, 22 серпня, у ПАР стартує саміт БРІКС.
Очікується, що лідери країн БРІКС зосередяться на способах зменшення залежності від долара США під час зустрічі.
Бразилія, росія, Індія, Китай і Південна Африка на саміті лідерів БРІКС 22-24 серпня також обговорять розширення групи.