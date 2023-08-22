Президент Бразилии Лула заявил, что БРИКС не собирается бросать вызов G7 и США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил во вторник, что группа стран БРИКС не предназначена для того, чтобы бросить вызов другим международным коалициям, таким как G7 или США, а "организовать" так называемый Глобальный Юг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Мы не хотим быть контрапунктом G7, G20 или Соединенным Штатам, - сказал Лула в прямом эфире в социальных сетях, участвуя в саммите БРИКС в Южной Африке. - Мы просто хотим организоваться".
Детали
Он, как указано, вновь выступил в защиту единой торговой валюты для стран БРИКС, заявив, что этот шаг будет направлен не на «отказ» от доллара США, а на облегчение торговли между развивающимися странами в их собственных валютах.
Он сказал, что поддерживает присоединение других стран к БРИКС, в которую сейчас входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, но с определенными условиями, «чтобы это не стало Вавилонской башней».
"Мы хотим, чтобы БРИКС был многосторонней институцией, а не эксклюзивным клубом", - сказал Лула, добавив, что он особенно поддерживает присоединение Аргентины к группе.
По словам южноафриканских официальных лиц, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.
Напомним
Сегодня, 22 августа, в ЮАР стартует саммит БРИКС.
Ожидается, что лидеры стран БРИКС сосредоточатся на способах уменьшения зависимости от доллара США во время встречи.
Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка на саммите лидеров БРИКС 22-24 августа также обсудят расширение группы.