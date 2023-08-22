Президент Бразилии Лула заявил, что БРИКС не собирается бросать вызов G7 и США

ukru
19:26 • 27108 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 79978 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102878 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103500 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95788 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87484 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108670 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130880 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168311 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199600 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

13 марта, 11:24 • 23335 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103542 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102157 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 44908 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 24601 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168306 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199597 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141926 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148539 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185091 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 44908 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102157 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119811 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155551 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162473 просмотра
Актуальное
Президент Бразилии Лула заявил, что БРИКС не собирается бросать вызов G7 и США

Президент Бразилии Лула заявил, что БРИКС не собирается бросать вызов G7 и США

Киев • УНН

 • 676594 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил во вторник, что группа стран БРИКС не предназначена для того, чтобы бросить вызов другим международным коалициям, таким как G7 или США, а "организовать" так называемый Глобальный Юг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Мы не хотим быть контрапунктом G7, G20 или Соединенным Штатам, - сказал Лула в прямом эфире в социальных сетях, участвуя в саммите БРИКС в Южной Африке. - Мы просто хотим организоваться".

Детали

Он, как указано, вновь выступил в защиту единой торговой валюты для стран БРИКС, заявив, что этот шаг будет направлен не на «отказ» от доллара США, а на облегчение торговли между развивающимися странами в их собственных валютах.

Он сказал, что поддерживает присоединение других стран к БРИКС, в которую сейчас входят Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка, но с определенными условиями, «чтобы это не стало Вавилонской башней».

"Мы хотим, чтобы БРИКС был многосторонней институцией, а не эксклюзивным клубом", - сказал Лула, добавив, что он особенно поддерживает присоединение Аргентины к группе.

По словам южноафриканских официальных лиц, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.

Напомним

Сегодня, 22 августа, в ЮАР стартует саммит БРИКС.

Ожидается, что лидеры стран БРИКС сосредоточатся на способах уменьшения зависимости от доллара США во время встречи.

Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка на саммите лидеров БРИКС 22-24 августа также обсудят расширение группы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы