США сбили две ракеты в Красном море, которые были запущены хуситами

США сбили две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, в сторону контейнеровоза в южной части Красного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центральное командование США.

Детали

В субботу, 30 декабря контейнеровоз MAERSK HANGZHOU сообщил, что его поразила ракета во время прохождения через южную часть Красного моря. Контейнеровоз под флагом Сингапура, который принадлежит/оперируется Данией, обратился за помощью.

Откликнулось два эсминца США откликнулись.

Во время ответа (военный корабль - ред.) США GRAVELY сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, в сторону кораблей - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 23-е незаконное нападение хуситов на международное судоходство с 19 ноября.

Дополнение

Министерство финансов США ввело санкции против одного человека и трех организаций за содействие поступлению финансовой помощи йеменским хуситам. Речь идет о главе Ассоциации обменников валют в Сане и трех пунктах обмена в Йемене и Турции.

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