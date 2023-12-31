США сбили две ракеты в Красном море, которые были запущены хуситами
Американские эсминцы перехватили ракеты, нацеленные на контейнеровоз в Красном море, сорвав атаку хуситов.
Британия в Совбезе ООН: в гибели россиян в Белгороде виноват прежде всего путин
На заседании Совета Безопасности ООН, которое россия созвала на фоне взрывов в Белгороде, Великобритания заявила, что в смерти россиян виноват прежде всего российский президент Владимир Путин.
Силы ПВО отбили ночную атаку рф в Одесской области, уничтожив 6 "шахедов" - Кипер
Этой ночью украинская противовоздушная оборона сбила шесть ударных дронов рф над Одесской областью.
Ночью большинство дронов было направлено на прифронтовую территорию - Игнат
Враг меняет акцент своих атак и сейчас большинство ударных беспилотников направляют именно по прифронтовой территории.
В ЕС согласовали "частичное" принятие Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону
Болгария и Румыния присоединятся к Шенгену с открытыми воздушными и морскими границами; проверки на сухопутных границах будут обсуждаться в 2024 году.
Оккупанты пытаются пугать данными о применении химического оружия - Гуменюк
Оккупанты пытаются напугать украинских военных информацией о применении химического оружия на всех участках фронта, чтобы они покидали свои позиции.
В Хмельницкой области ночью обезвредили один "Shahed", был пожар на объекте критической инфраструктуры
Украинская противовоздушная оборона обезвредила беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области, который вызвал пожар на объекте инфраструктуры, обошлось без жертв.
Массированный авиаудар по Украине: в Днепре возросло количество погибших
В Днепре в больнице умер еще один пострадавший от массированной ракетной атаки, которая произошла утром 29 декабря.
россияне более 126 раз обстреливали Запорожскую область: один человек погиб
Российские войска совершили 126 обстрелов 22 населенных пунктов Запорожской области, что привело к жертвам и разрушениям инфраструктуры и жилых домов.
Ночью силы ПВО сбили 21 "шахед"
Украинская противовоздушная оборона сбила 21 из 49 обнаруженных вражеских беспилотников во время ночной атаки. Российские войска нанесли удары по линии фронта и объектам инфраструктуры в разных регионах.