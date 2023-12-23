WSJ: иранский разведывательный корабль помогает хуситам атаковать суда в Красном море

Военизированные формирования Ирана предоставляют йеменским хуситам разведданные в режиме реального времени, которые повстанцы используют, чтобы направлять беспилотники и ракеты на корабли, проходящие через Красное море, сообщили представители западной и региональной безопасности, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

По данным официальных лиц, информация, собранная контролируемым военизированными формированиями Ирана разведывательным кораблем в Красном море, передается хуситам, которые используют ее для атак на коммерческие суда, проходящие через пролив Баб-эль-Мандеб в последние дни.

Многие суда, плавающие в проливе, выключают радиопередатчики, чтобы избежать отслеживания в интернете, но иранское судно, которое находится в Красном море, позволяет беспилотникам и ракетам хуситов точно нацеливаться на корабли, заявили официальные лица.

"Хуситы не имеют радиолокационных технологий, чтобы нацелиться на корабли, - сказал представитель сферы безопасности Запада. - Им нужна помощь Ирана. Без этого ракеты просто упали бы в воду".

Однако представитель хуситов сказал, что группировке не нужно полагаться на помощь Ирана в ее атаках. "Странно приписывать все Ирану, будто это самое сильное государство мира, - сказал спикер. - У нас есть средства разведки, которые зарекомендовали себя за годы агрессии против нас".

Напомним,

США обвинили Иран в причастности к планированию нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море. Однако Иран отрицает причастность к атакам повстанцев.

Угроза нападений на гражданские корабли со стороны поддерживаемого Ираном движения хуситов привело к тому, что крупные торговые компании изменили маршруты своих судов.