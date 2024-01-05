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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Филиппины остаются открытыми для дипломатии с Китаем - советник по национальной безопасности

Филиппины остаются открытыми для дипломатии с Китаем - советник по национальной безопасности

Киев • УНН

 • 22855 просмотра

Филиппины открыты к мирному решению споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне недавнего совместного патрулирования с США, заявил советник по вопросам национальной безопасности Ано.

Филиппины остаются открытыми для дипломатических дискуссий с Китаем и считают, что обе страны могут достичь решения споров по Южно-Китайскому морю путем мирного диалога. Об этом заявил советник по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Филиппины остаются открытыми для дипломатических дискуссий с Китаем и подтверждают свою приверженность укреплению добрых отношений со всеми странами. Мы верим, что путем мирного диалога и соблюдения международного права мы сможем достичь урегулирования, которое будет служить наилучшим интересам всех сторон, вовлеченных в регион

- сказал Эдуардо Ано.

Замечания Эдуардо Ано прозвучали после того, как в четверг представитель Министерства иностранных дел Китая назвал недавнее совместное патрулирование Соединенными Штатами и Филиппинами Южно-Китайского моря "провокационным" и "безответственным".

Совместное патрулирование Южно-Китайского моря с Соединенными Штатами и потенциальная будущая деятельность с другими странами-союзниками демонстрирует нашу взаимную приверженность международному порядку, основанному на правилах, и содействию миру и стабильности в регионе

- добавил Ано.

В двухдневных морских учениях участвовали четыре корабля ВМС Филиппин и четыре корабля Индо-Тихоокеанского флота США, в том числе авианосец класса "Нимиц" USS Carl Vinson. Два корабля ВМС Китая следовали за филиппинскими и американскими кораблями.

Совместное патрулирование стало вторым, которое Филиппины и США провели менее чем за два месяца в Южно-Китайском море, где обостряется напряженность из-за спорных территориальных претензий.

На Филиппинах заявили о втором, совместном с США, патрулировании в акватории Южно-Китайского моря03.01.24, 14:48 • 18486 просмотров

Китай претендует на почти всю акваторию Южно-Китайского моря, через которое ежегодно проходит судоходство стоимостью более 3 триллионов долларов США. Претензии Китая на суверенитет перекрывают территориальные воды, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней.

В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что претензии Китая не имеют никаких правовых оснований. Китай отверг это решение.

США увеличили территориальные притязаня в Арктике25.12.23, 05:44 • 26089 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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