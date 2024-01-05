Филиппины остаются открытыми для дипломатии с Китаем - советник по национальной безопасности
Киев • УНН
Филиппины открыты к мирному решению споров с Китаем в Южно-Китайском море на фоне недавнего совместного патрулирования с США, заявил советник по вопросам национальной безопасности Ано.
Филиппины остаются открытыми для дипломатических дискуссий с Китаем и считают, что обе страны могут достичь решения споров по Южно-Китайскому морю путем мирного диалога. Об этом заявил советник по национальной безопасности Филиппин Эдуардо Ано, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Филиппины остаются открытыми для дипломатических дискуссий с Китаем и подтверждают свою приверженность укреплению добрых отношений со всеми странами. Мы верим, что путем мирного диалога и соблюдения международного права мы сможем достичь урегулирования, которое будет служить наилучшим интересам всех сторон, вовлеченных в регион
Замечания Эдуардо Ано прозвучали после того, как в четверг представитель Министерства иностранных дел Китая назвал недавнее совместное патрулирование Соединенными Штатами и Филиппинами Южно-Китайского моря "провокационным" и "безответственным".
Совместное патрулирование Южно-Китайского моря с Соединенными Штатами и потенциальная будущая деятельность с другими странами-союзниками демонстрирует нашу взаимную приверженность международному порядку, основанному на правилах, и содействию миру и стабильности в регионе
В двухдневных морских учениях участвовали четыре корабля ВМС Филиппин и четыре корабля Индо-Тихоокеанского флота США, в том числе авианосец класса "Нимиц" USS Carl Vinson. Два корабля ВМС Китая следовали за филиппинскими и американскими кораблями.
Совместное патрулирование стало вторым, которое Филиппины и США провели менее чем за два месяца в Южно-Китайском море, где обостряется напряженность из-за спорных территориальных претензий.
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Китай претендует на почти всю акваторию Южно-Китайского моря, через которое ежегодно проходит судоходство стоимостью более 3 триллионов долларов США. Претензии Китая на суверенитет перекрывают территориальные воды, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней.
В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге заявила, что претензии Китая не имеют никаких правовых оснований. Китай отверг это решение.
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