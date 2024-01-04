Два китайські кораблі стежили за кораблями Філіппін і США - філіппінські військові

Два кораблі ВМС Китаю стежили за кораблями Філіппін і США, які проводили спільне патрулювання в Південно-Китайському морі, заявили в четвер філіппінські військові на тлі загострення напруженості в регіоні через спірні територіальні претензії, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Ми підтверджуємо присутність двох кораблів PLA-N (Військово-морський флот Народно-визвольної армії), які здалеку стежать за учасниками морської кооперативної діяльності", - заявив начальник управління зі зв'язків із громадськістю філіппінських збройних сил Ксеркс Тринідад.

На Філіппінах заявили про друге, спільне з США, патрулювання у акваторії Південно-Китайського моря

Дводенні морські навчання за участю Маніли і Вашингтона, що завершилися, як і планувалося, у четвер, стали другими менш ніж за два місяці в Західно-Філіппінському морі - так Маніла називає води Південно-Китайського моря, які перебувають у межах його 200-мильної виключної економічної зони (ВЕЗ).

Ці дії послідували за попередженням Пекіна Філіппінам про те, що будь-який прорахунок в їхній ескалації суперечки в Південно-Китайському морі призведе до рішучої відповіді.

"Ми сподіваємося, що Китай та інші іноземні країни поважатимуть наш суверенітет і право вести діяльність, що відповідає міжнародному праву", - заявив Тринідад.

Спільне патрулювання вже розпочалося, коли китайські військові заявили, що проводитимуть регулярне патрулювання за участю своїх військово-морських і військово-повітряних сил у Південно-Китайському морі з середи до четверга, але не уточнили, де саме проводитиметься патрулювання.

Філіппінські військові заявили в середу, що в їхньому другому спільному патрулюванні цього тижня взяли участь чотири кораблі філіппінського військово-морського флоту і чотири кораблі індо-тихоокеанського командування США, зокрема авіаносець, крейсер і два есмінці.

Доповнення

Китай претендує майже на все Південно-Китайське море. У 2016 році Постійна палата арбітражу заявила, що претензії Китаю не мають юридичної основи, але Китай відкинув це рішення.

Останніми місяцями Пекін і Маніла обмінялися звинуваченнями у зв'язку з кількома зіткненнями в Південно-Китайському морі, зокрема обвинуваченнями в тому, що минулого місяця Китай протаранив корабель, на борту якого перебував начальник штабу збройних сил Філіппін, зазначає видання.