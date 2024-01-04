Два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США - филиппинские военные

Два корабля ВМС Китая следили за кораблями Филиппин и США, проводящими совместное патрулирование в Южно-Китайском море, заявили в четверг филиппинские военные на фоне обострения напряженности в регионе из-за спорных территориальных претензий, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы подтверждаем присутствие двух кораблей PLA-N (Военно-морской флот Народно-освободительной армии), которые издалека следят за участниками морской кооперативной деятельности", - заявил начальник управления по связям с общественностью филиппинских вооруженных сил Ксеркс Тринидад.

Двухдневные морские учения с участием Манилы и Вашингтона, завершившиеся, как и планировалось, в четверг, стали вторыми менее чем за два месяца в Западно-Филиппинском море – так Манила называет воды Южно-Китайского моря, находящиеся в пределах его 200-мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ).

Эти действия последовали за предупреждением Пекина Филиппинам о том, что любой просчет в их эскалации спора в Южно-Китайском море приведет к решительному ответу.

"Мы надеемся, что Китай и другие зарубежные страны будут уважать наш суверенитет и право вести деятельность, соответствующую международному праву", - заявил Тринидад.

Совместное патрулирование уже началось, когда китайские военные заявили, что будут проводить регулярное патрулирование с участием своих военно-морских и военно-воздушных сил в Южно-Китайском море со среды по четверг, но не уточнили, где именно будет проводиться патрулирование.

Филиппинские военные заявили в среду, что в их втором совместном патрулировании на этой неделе приняли участие четыре корабля филиппинского военно-морского флота и четыре корабля индо-тихоокеанского командования США, в том числе авианосец, крейсер и два эсминца.

Дополнение

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море. В 2016 году Постоянная палата арбитража заявила, что претензии Китая не имеют юридической основы, но Китай отбросил это решение.

В последние месяцы Пекин и Манила обменялись обвинениями в связи с несколькими стычками в Южно-Китайском море, в том числе обвинениями в том, что в прошлом месяце Китай протаранил корабль, на борту которого находился начальник штаба вооруженных сил Филиппин, отмечает издание.