США увеличили территориальные притязаня в Арктике
Киев • УНН
США расширяют арктические территории в поисках ресурсов, что совпадает с действиями Канады и России. В центре внимания - стратегические минералы и энергетические запасы.
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике, передает агентство Bloomberg ссылаясь на заявление Госдепартамента, сообщает УНН.
"Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", - говорится в заявлении.
Так называемый расширенный континентальный шельф занимает площадь преимущественно в Арктике и Беринговом море — в зоне растущего стратегического значения, на которую претендуют также Канада и рф.
Вероятно США стремятся получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей за счет расширения шельфа. Там также находятся месторождения нефти и газа.
США увеличили территориальные притязаня в Арктике
США расширяют арктические территории в поисках ресурсов, что совпадает с действиями Канады и России. В центре внимания - стратегические минералы и энергетические запасы.
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