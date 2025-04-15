Фам Мінь Чин

В'єтнам і Філіппіни підписали угоду про безпеку в Південно-Китайському морі

В'єтнам і Філіппіни у вівторок підписали угоду про морське співробітництво, щоб допомогти краще управляти конфліктами на тлі загроз з боку Китаю в Південно-Китайському морі.