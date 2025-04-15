Фам Мінь Чин

Азійські країни реагують на тарифи США, захищаючи свої фінансові інтереси. Японія веде переговори, Південна Корея надає підтримку
автовиробникам, Індія знижує ставки.
В'єтнам планує збільшити закупівлі американської оборонної техніки та пришвидшити постачання літаків, щоб пом'якшити наслідки торговельних обмежень з боку США. Це рішення прийнято у відповідь на нещодавні мита.
В'єтнам і Філіппіни у вівторок підписали угоду про морське співробітництво, щоб допомогти краще управляти конфліктами на тлі
загроз з боку Китаю в Південно-Китайському морі.