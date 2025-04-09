Phạm Minh Chính

Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает
поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
Вьетнам планирует увеличить закупки американской оборонной техники и ускорить поставки самолетов, чтобы смягчить последствия
торговых ограничений со стороны США. Это решение принято в ответ на недавние пошлины.
Вьетнам и Филиппины во вторник подписали соглашение о морском сотрудничестве, чтобы помочь лучше управлять конфликтами на фоне
угроз со стороны Китая в Южно-Китайском море.