Вьетнам и Филиппины подписали соглашение о безопасности в Южно-Китайском море

Вьетнам и Филиппины договорились о сотрудничестве в области морской безопасности в Южно-Китайском море. Об этом пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

Соглашения подписаны во время государственного визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего в Ханой. Они предусматривают совместную работу береговых служб обеих стран с целью предотвращения и урегулирования инцидентов в спорных водах.

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Вьетнам и Филиппины подписали два соглашения о "предотвращении инцидентов в Южно-Китайском море" и "морском сотрудничестве" между береговой охраной.

Маркос заявил, что Вьетнам является стратегическим партнером Филиппин в Юго-Восточной Азии, подчеркнув, что морское сотрудничество является основой этих отношений.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что визит Маркоса помог укрепить двусторонние отношения.

Мировая и региональная ситуация развивается быстро и сложно, и поэтому нам нужно объединяться и теснее сотрудничать - сказал он.

Соглашения о морском сотрудничестве сопровождались усилиями, направленными на укрепление торговых связей. Две страны подписали пятилетнее торговое обязательство по продовольственной безопасности, при этом Вьетнам согласился поставить до 2 миллионов тонн белого риса на Филиппины "в условиях воздействия климатических изменений, пандемий и других внешних событий".

Контекст

Южно-Китайское море находится в центре территориальных споров между Китаем, Филиппинами и другими странами. Китай считает почти все море своей суверенной территорией, в то время как Филиппины, Вьетнам и другие страны претендуют на различные острова, островки, рифы и отмели.

Напряженность в отношениях между Филиппинами, союзником США, и Китаем по поводу водных ресурсов недавно достигла точки кипения. В конце прошлого года Филиппины обвинили Китай в "заселении" рифа Витсан у своего побережья. Китай, со своей стороны, обвинил Филиппины в провокациях в проливе Вторая Томасовая мель.

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