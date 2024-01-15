Филиппины будут развивать острова в Южно-Китайском море - военный начальник

Филиппины будут развивать острова в Южно-Китайском море, которые они считают частью своей территории, чтобы сделать их более пригодными для размещения войск. Об этом пишет Reuters со ссылкой на военного начальника Манилы Ромео Браунера, передает УНН.

Детали

Филиппины занимают девять объектов в Южно-Китайском море и считают их частью своей исключительной экономической зоны.

Мы хотели бы улучшить все девять, особенно острова, которые мы заняли - сказал Браунер.

Среди них - остров Тхиту, самый большой и стратегически важный в Южно-Китайском море. Известный под местным названием Паг-аса, Тхиту лежит примерно в 300 милях (480 км) к западу от филиппинской провинции Палаван.

По его словам, военные хотят привезти опреснительную установку для войск, живущих на борту военного корабля, который Филиппины намеренно посадили на мель вблизи острова в 1999 году, чтобы заявить о своем суверенитете.

По словам Браунера, планы модернизации вооруженных сил также предусматривают приобретение большего количества кораблей, радаров и самолетов, поскольку Филиппины смещают акцент с внутренней обороны на территориальную.

Контекст

Эти планы появились на фоне усиления напряженности между Филиппинами и Китаем, которые претендуют на территорию в Южно-Китайском море и обмениваются обвинениями в агрессивном поведении на стратегическом водном пути.

Кроме Филиппин и Китая, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам имеют конкурирующие претензии на суверенитет в Южно-Китайском море.

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