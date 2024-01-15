Филиппины будут развивать острова в Южно-Китайском море - военный начальник
Филиппины будут развивать свои острова в Южно-Китайском море, увеличивая военное присутствие на фоне территориальной напряженности в регионе.
Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
Дмитрий Алексеенко отмечает, что презентованная Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны.
Глава МИД КНДР прибыла в россию на фоне испытаний Северной Кореей новой ракеты
Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи посещает россию с целью укрепления связей с москвой; визит проходит на фоне ракетных испытаний Северной Кореи и обвинений россии в использовании северокорейского оружия в Украине.
За сутки россияне обстреляли Донецкую область 16 раз: есть раненые - ОВА
В результате российских обстрелов один человек получил ранения и была повреждена инфраструктура в Донецкой области. За сутки 16 раз были обстреляны населенные пункты.
Армия рф за неделю обстреляла 29 раз приграничье Черниговщины: зафиксировано 189 взрывов
Российские войска 29 раз атаковали приграничье Черниговской области, вызвав 189 взрывов и повредив дома и магазины.
На Волыни утром горело общежитие колледжа
В волынском общежитии произошел пожар из-за короткого замыкания.
На Авдеевку за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиабомб - ОВА
За первые две недели 2024 года по Авдеевке было нанесено 250 авиаударов, что свидетельствует об усилении обстрелов по сравнению с 2023 годом.
Тайвань после выборов: отсутствие большинства в парламенте и давление Китая предсказывают сложности новому президенту
Новоизбранный президент Тайваня Лай Цинде сталкивается с оппозиционным большинством в парламенте и растущим давлением со стороны Китая, который претендует на остров.
Евровидение-2024: голосование за жюри нацотбора запускают в "Дія"
Украинцы могут проголосовать за членов жюри национального отбора на "Евровидение 2024" через опрос в приложении "Дія", который продлится с 15 по 22 января.
Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
Астролог Ксения Базиленко прогнозирует значительные изменения в мировой политике из-за соединения Солнца и Плутона, возможны конфликты между лидерами, а людей ожидает успех в переговорах и учебе, но сложности в любовных отношениях.