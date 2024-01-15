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Філіппіни розвиватимуть острови в Південно-Китайському морі - військовий начальник

Філіппіни розвиватимуть острови в Південно-Китайському морі - військовий начальник

Київ • УНН

 • 24859 перегляди

Філіппіни розвиватимуть свої острови в Південно-Китайському морі, збільшуючи військову присутність на тлі територіальної напруженості в регіоні.

Філіппіни розвиватимуть острови в Південно-Китайському морі, які вони вважають частиною своєї території, щоб зробити їх більш придатними для розміщення військ. Про це пише Reuters з посиланням на військового начальника Маніли Ромео Браунера, передає УНН.

Деталі

Філіппіни займають дев'ять об'єктів у Південно-Китайському морі і вважають їх частиною своєї виключної економічної зони.

Ми хотіли б покращити всі дев'ять, особливо острови, які ми зайняли

- сказав Браунер.

Серед них - острів Тхіту, найбільший і стратегічно важливий у Південно-Китайському морі. Відомий під місцевою назвою Паг-аса, Тхіту лежить приблизно за 300 миль (480 км) на захід від філіппінської провінції Палаван.

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За його словами, військові хочуть привезти опріснювальну установку для військ, які живуть на борту військового корабля, який Філіппіни навмисно посадили на мілину поблизу острова в 1999 році, щоб заявити про свій суверенітет.

За словами Браунера, плани модернізації збройних сил також передбачають придбання більшої кількості кораблів, радарів і літаків, оскільки Філіппіни зміщують акцент з внутрішньої оборони на територіальну.

Контекст

Ці плани з'явилися на тлі посилення напруженості між Філіппінами і Китаєм, які претендують на територію в Південно-Китайському морі і обмінюються звинуваченнями в агресивній поведінці на стратегічному водному шляху.

Окрім Філіппін та Китаю, Бруней, Малайзія, Тайвань і В'єтнам мають конкуруючі претензії на суверенітет у Південно-Китайському морі.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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