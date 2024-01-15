Філіппіни розвиватимуть острови в Південно-Китайському морі - військовий начальник
Київ • УНН
Філіппіни розвиватимуть свої острови в Південно-Китайському морі, збільшуючи військову присутність на тлі територіальної напруженості в регіоні.
Філіппіни розвиватимуть острови в Південно-Китайському морі, які вони вважають частиною своєї території, щоб зробити їх більш придатними для розміщення військ. Про це пише Reuters з посиланням на військового начальника Маніли Ромео Браунера, передає УНН.
Деталі
Філіппіни займають дев'ять об'єктів у Південно-Китайському морі і вважають їх частиною своєї виключної економічної зони.
Ми хотіли б покращити всі дев'ять, особливо острови, які ми зайняли
Серед них - острів Тхіту, найбільший і стратегічно важливий у Південно-Китайському морі. Відомий під місцевою назвою Паг-аса, Тхіту лежить приблизно за 300 миль (480 км) на захід від філіппінської провінції Палаван.
На Філіппінах заявили про друге, спільне з США, патрулювання у акваторії Південно-Китайського моря03.01.24, 14:48 • 18486 переглядiв
За його словами, військові хочуть привезти опріснювальну установку для військ, які живуть на борту військового корабля, який Філіппіни навмисно посадили на мілину поблизу острова в 1999 році, щоб заявити про свій суверенітет.
За словами Браунера, плани модернізації збройних сил також передбачають придбання більшої кількості кораблів, радарів і літаків, оскільки Філіппіни зміщують акцент з внутрішньої оборони на територіальну.
Контекст
Ці плани з'явилися на тлі посилення напруженості між Філіппінами і Китаєм, які претендують на територію в Південно-Китайському морі і обмінюються звинуваченнями в агресивній поведінці на стратегічному водному шляху.
Окрім Філіппін та Китаю, Бруней, Малайзія, Тайвань і В'єтнам мають конкуруючі претензії на суверенітет у Південно-Китайському морі.
Філіппіни залишаються відкритими для дипломатії з Китаєм - радник з національної безпеки05.01.24, 14:07 • 22855 переглядiв