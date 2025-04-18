Вьетнам строит тесные связи с США несмотря на переговоры с Китаем, который предпочитает быть "мировым лидером"

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что его страна имеет "уникальную связь" с США. Это заявление он сделал на фоне торговых переговоров с администрацией президента Дональда Трампа в надежде избежать больших тарифов на свою продукцию, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отношения между двумя странами являются особенными и несут в себе уникальную связь, отличную от отношений Вьетнама с другими странами. Вьетнам является примером того, как можно превратить бывших врагов в друзей, отбросить прошлое, преодолеть разногласия, развивать сходство и смотреть в будущее - сказал Чинь.

Премьер-министр Вьетнама ранее на этой неделе тепло приветствовал президента Китая Си Цзиньпина в Ханое. Чинь сейчас сказал, что отношения Вьетнама с США отличаются от отношений с другими странами. Премьер-министр сделал это заявление во время встречи в столице с генеральным директором Warburg Pincus Джеффри Перлманом, который также является председателем Американо-азиатского делового совета. На встрече также присутствовал посол США во Вьетнаме Марк Кнаппер.

Вьетнам был одной из первых стран, которую президент Дональд Трамп выделил как такую, что продемонстрировала готовность к переговорам по тарифам после телефонного разговора между американским лидером и председателем Коммунистической партии То Ламом. Обе страны объявили о переговорах через несколько часов после того, как Трамп объявил 90-дневную паузу в повышении тарифов, которые он временно снизил до 10%.

Вьетнам столкнулся с 46% пошлиной на продукцию, которая поставлялась на его важнейший экспортный рынок.

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Лидеры Вьетнама сдержанно отреагировали на призыв Си Цзиньпина к коммунистической стране совместно противостоять "одностороннему запугиванию", подчеркнув таким образом свой осторожный дипломатический подход Ханоя между великими державами.

Вьетнам, по словам Чиня, "в значительной степени решил проблемы США, активно снижая налоги и увеличивая импорт американских товаров, и остается готовым участвовать в дискуссиях и переговорах", - говорится в правительственном сообщении.

Отмечается, что эта страна Юго-Восточной Азии стремится к "устойчивым и сбалансированным торговым отношениям" с США. Зависимая от экспорта экономика Вьетнама терпит значительный удар от взаимных тарифов.

По словам заместителя генерального секретаря Торгово-промышленной палаты Вьетнама Дау Ань Туана, крупнейшего экспортного рынка страны, стоимость поставок вьетнамской древесины в США, по оценкам, упадет на 30% в этом году, если сохранится 10% тариф.

По данным Таможенного департамента Вьетнама, вьетнамский экспорт древесины и изделий из нее в США в 2024 году оценивается в 9,06 млрд долларов, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

По оценкам Национального статистического управления, 15 основных товаров, которые экспортируются в США из Вьетнама, включая текстиль, древесину, обувь, компьютеры, мобильные телефоны и комплектующие, также сильно пострадают от американских пошлин.

Выделенные иностранные инвестиции во Вьетнам сократятся на 3-5%, если взаимные пошлины будут на уровне 20-25%, сказал член Национального консультативного совета по вопросам фискальной и монетарной политики Кан Ван Люк.

Дополнение

Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник призвал Вьетнам присоединиться к Китаю в "совместном противостоянии запугиванию". Это заявление было сделано во время визита лидера КНР в Ханой, в рамках его турне по странам Юго-Восточной Азии.