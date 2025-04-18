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В'єтнам будує тісні зв'язки з США попри перемовини з Китаєм, який воліє бути "світовим лідером"

Київ • УНН

 • 5236 перегляди

Прем'єр В'єтнаму заявив про унікальний зв'язок із США на тлі переговорів щодо тарифів з адміністрацією Трампа. Він наголосив на готовності до обговорень та зниження податків.

В'єтнам будує тісні зв'язки з США попри перемовини з Китаєм, який воліє бути "світовим лідером"

Прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь заявив, що його країна має "унікальний зв'язок" зі США. Цю заяву він зробив на тлі торгівельних переговорів з адміністрацією президента Дональда Трампа в надії уникнути великих тарифів на свою продукцію, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Відносини між двома країнами є особливими і несуть в собі унікальний зв'язок, відмінний від відносин В'єтнаму з іншими країнами. В'єтнам є прикладом того, як можна перетворити колишніх ворогів на друзів, відкинути минуле, подолати розбіжності, розвивати схожість і дивитися в майбутнє

- сказав Чінь.

Прем'єр-міністр В'єтнаму раніше цього тижня тепло вітав президента Китаю Сі Цзіньпіна в Ханої. Чінь наразі сказав, що відносини В'єтнаму з США відрізняються від відносин з іншими країнами. Прем'єр-міністр зробив цю заяву під час зустрічі в столиці з генеральним директором Warburg Pincus Джеффрі Перлманом, який також є головою Американо-азійської ділової ради. На зустрічі також був присутній посол США у В'єтнамі Марк Кнаппер.

В'єтнам був однією з перших країн, яку президент Дональд Трамп виділив як таку, що продемонструвала готовність до переговорів щодо тарифів після телефонної розмови між американським лідером і головою Комуністичної партії То Ламом. Обидві країни оголосили про переговори через кілька годин після того, як Трамп оголосив 90-денну паузу у підвищенні тарифів, які він тимчасово знизив до 10%.

В'єтнам зіткнувся з 46% митом на продукцію, яка постачалася на його найважливіший експортний ринок.

Як Азія рятує економіку від тарифів Трампа: стратегії Японії, Індії, Південної Кореї09.04.25, 14:30 • 7972 перегляди

Лідери В'єтнаму стримано відреагували на заклик Сі Цзіньпіна до комуністичної країни спільно протистояти "односторонньому залякуванню", підкресливши таким чином свій обережний дипломатичний підхід Ханоя між великими державами.

В'єтнам, за словами Чіня, "значною мірою вирішив проблеми США, активно знижуючи податки і збільшуючи імпорт американських товарів, і залишається готовим брати участь у дискусіях і переговорах", - йдеться в урядовому повідомленні.

Зазначається, що ця країна Південно-Східної Азії прагне "стійких і збалансованих торговельних відносин" з США. Залежна від експорту економіка В'єтнаму зазнає значного удару від взаємних тарифів.

За словами заступника генерального секретаря Торгово-промислової палати В'єтнаму Дау Ань Туана, найбільшого експортного ринку країни, вартість поставок в'єтнамської деревини в США, за оцінками, впаде на 30% в цьому році, якщо збережеться 10% тариф.

За даними Митного департаменту В'єтнаму, в'єтнамський експорт деревини та виробів з неї до США у 2024 році оцінюється в 9,06 млрд доларів, що на 24% більше, ніж у попередньому році.

За оцінками Національного статистичного управління, 15 основних товарів, які експортуються до США з В'єтнаму, включаючи текстиль, деревину, взуття, комп'ютери, мобільні телефони та комплектуючі, також сильно постраждають від американських мит.

Виділені іноземні інвестиції у В'єтнам скоротяться на 3-5%, якщо взаємні мита будуть на рівні 20-25%, сказав член Національної консультативної ради з питань фіскальної та монетарної політики Кан Ван Люк.

Доповнення

Президент Китаю Сі Цзіньпін у понеділок закликав В'єтнам приєднатися до Китаю у "спільному протистоянні залякуванню". Ця заява була зроблена під час візиту лідера КНР до Ханоя, в рамках його турне по країнах Південно-Східної Азії. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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