Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди
охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.
Китай висловив готовність формувати з В'єтнамом спільноту зі спільним майбутнім на тлі 75-річчя дипвідносин. Країни підкреслюють важливість історичної співпраці та називають одне одного "товаришами і братами".
У столиці В'єтнаму в караоке-барі сталася пожежа, яка забрала життя 11 людей. Поліція затримала підозрюваного у навмисному підпалі, двоє постраждалих доставлені до лікарні.
У М'янмі повідомили про 293 загиблих та 89 зниклих безвісти внаслідок тайфуну "Ягі". Стихія затопила 270 000 га посівів, загинуло
понад 100 000 сільськогосподарських тварин. Влада звернулася за міжнародною допомогою.
Президент рф володимир путін спростував інформацію про те, що росія просила військову підтримку у Північної Кореї у війні проти
України.
Азіатське турне путіна-це відчайдушна спроба знайти партнерів, готових надати допомогу в продовженні загарбницької війни росії
проти України, вважають в Центрі протидії дезінформації при РНБО.
Цього тижня президент рф володимир путін здійснить робочий візит до В'єтнаму, що розлютило США, оскільки напередодні Ханой
проігнорував Саміт миру у Швейцарії.
В'єтнам і Філіппіни у вівторок підписали угоду про морське співробітництво, щоб допомогти краще управляти конфліктами на тлі
загроз з боку Китаю в Південно-Китайському морі.