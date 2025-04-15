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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25932 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155524 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135695 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138611 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134393 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134448 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196276 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77563 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164641 перегляди

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Під час візиту Сі Цзіньпіна до В'єтнаму, Китай закликав до спільного опору тиску США та було підписано 45 двосторонніх угод. Угоди охоплюють сфери від торгівлі до штучного інтелекту.

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Сі Цзіньпін заявив, що Пекін готовий співпрацювати з Ханоєм: нова стратегічна спільнота

Китай висловив готовність формувати з В'єтнамом спільноту зі спільним майбутнім на тлі 75-річчя дипвідносин. Країни підкреслюють важливість історичної співпраці та називають одне одного "товаришами і братами".

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Пожежа у караоке-барі В'єтнаму: 11 осіб загинули, 2 - дістали поранення

У столиці В'єтнаму в караоке-барі сталася пожежа, яка забрала життя 11 людей. Поліція затримала підозрюваного у навмисному підпалі, двоє постраждалих доставлені до лікарні.

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У М'янмі повідомили про 293 загиблих та 89 зниклих безвісти внаслідок тайфуну "Ягі". Стихія затопила 270 000 га посівів, загинуло понад 100 000 сільськогосподарських тварин. Влада звернулася за міжнародною допомогою.

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Київ не починав агресії проти рф: путін заявив, що договір з КНДР не має стосунку до війни в Україні

Президент рф володимир путін спростував інформацію про те, що росія просила військову підтримку у Північної Кореї у війні проти України.

Війна • 20 червня, 17:12 • 82441 перегляди

Чого добивається путін своїм азійським турне: проаналізували в Центрі протидії дезінформації при РНБО

Азіатське турне путіна-це відчайдушна спроба знайти партнерів, готових надати допомогу в продовженні загарбницької війни росії проти України, вважають в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

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Цього тижня президент рф володимир путін здійснить робочий візит до В'єтнаму, що розлютило США, оскільки напередодні Ханой проігнорував Саміт миру у Швейцарії.

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